中元祭重頭戲！基隆今晚放水燈遊行 市區5點半起封閉交管

基隆市中元祭今天重頭戲，晚間6時45分放水燈遊行典禮開始，各式宗親、單位花車、水燈頭及表演團體展將市區大遊行。今天下午5時30分起市區封閉交通管制，至晚間11時；車隊遊行後轉往八斗子望海巷，近12時開始放水燈。

市區交通管制範圍東至信一路與義七路口、南至八堵路與國安路口、西至29號橋大業隧道出口與東岸高架橋入口、北至中正路與義一路口，所有車輛禁止進出管制區域，請民眾提前改道，建議利用大眾運輸工具；東岸高架橋中正路及西岸高架橋中山一路連接國道1號雙向不管制，正常通行。

市警局預估將會有大量人潮湧入，在各管制路口引導民眾改道行駛，避免壅塞。另為確保望海巷放水燈頭順利，今晚間9時至明日凌晨1時，北寧路平浪橋至八斗子車站路段將全面封閉，

為方便民眾參加晚間望海巷施放水燈頭，今天晚間9時30分起在中正路市政府側門設置臨時接駁站提供免費接駁公車前往。活動結束後，接駁公車將持載送民眾返回市區。明日凌晨市公車、台鐵、國道客運均加開公車、列車等疏運民眾返家。

基隆市公車處6日凌晨零時30分在城際轉運站加開104、201、203、204、501、505路夜間收費公車，並在基隆火車站南站加開302、303、402、601、602路收費公車，提供疏運服務。

台鐵6日凌晨加開兩班列車，凌晨零時10分自八斗子車站開往七堵車站，民眾可於七堵車站銜接凌晨1時自基隆開往樹林的區間車，詳細班次請至台鐵官網查詢。

國道客運部分，大都會客運2088及首都客運1579班車亦將於放水燈結束後約30分鐘，在望海巷各加開三班直達台北的班車，方便民眾返程。