快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

聽新聞
0:00 / 0:00

中元祭重頭戲！基隆今晚放水燈遊行 市區5點半起封閉交管

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市中元祭今天重頭戲，車隊遊行後轉往八斗子望海巷近12時開始放水燈。本報資料照片
基隆市中元祭今天重頭戲，車隊遊行後轉往八斗子望海巷近12時開始放水燈。本報資料照片

基隆市中元祭今天重頭戲，晚間6時45分放水燈遊行典禮開始，各式宗親、單位花車、水燈頭及表演團體展將市區大遊行。今天下午5時30分起市區封閉交通管制，至晚間11時；車隊遊行後轉往八斗子望海巷，近12時開始放水燈。

市區交通管制範圍東至信一路與義七路口、南至八堵路與國安路口、西至29號橋大業隧道出口與東岸高架橋入口、北至中正路與義一路口，所有車輛禁止進出管制區域，請民眾提前改道，建議利用大眾運輸工具；東岸高架橋中正路及西岸高架橋中山一路連接國道1號雙向不管制，正常通行。

市警局預估將會有大量人潮湧入，在各管制路口引導民眾改道行駛，避免壅塞。另為確保望海巷放水燈頭順利，今晚間9時至明日凌晨1時，北寧路平浪橋至八斗子車站路段將全面封閉，

為方便民眾參加晚間望海巷施放水燈頭，今天晚間9時30分起在中正路市政府側門設置臨時接駁站提供免費接駁公車前往。活動結束後，接駁公車將持載送民眾返回市區。明日凌晨市公車、台鐵、國道客運均加開公車、列車等疏運民眾返家。

基隆市公車處6日凌晨零時30分在城際轉運站加開104、201、203、204、501、505路夜間收費公車，並在基隆火車站南站加開302、303、402、601、602路收費公車，提供疏運服務。

台鐵6日凌晨加開兩班列車，凌晨零時10分自八斗子車站開往七堵車站，民眾可於七堵車站銜接凌晨1時自基隆開往樹林的區間車，詳細班次請至台鐵官網查詢。

國道客運部分，大都會客運2088及首都客運1579班車亦將於放水燈結束後約30分鐘，在望海巷各加開三班直達台北的班車，方便民眾返程。

基隆市政府提醒，迎斗燈與放水燈遊行市區車流與人潮將相當擁擠，請民眾盡量搭乘大眾運輸工具，更多交通管制及疏運資訊，歡迎關注基隆市文化觀光局官方網站

基隆今天下午5時30分市區封閉交通管制，至晚間11時。圖／基隆市政府提供
基隆今天下午5時30分市區封閉交通管制，至晚間11時。圖／基隆市政府提供
基隆市中元祭今天重頭戲，車隊遊行後轉往八斗子望海巷近12時開始放水燈。本報資料照片
基隆市中元祭今天重頭戲，車隊遊行後轉往八斗子望海巷近12時開始放水燈。本報資料照片

基隆 放水燈

延伸閱讀

基隆北海岸、新北濃霧特報 坪林能見度不足200公尺

影／基隆建德國中沒「棒球隊」家長失望 學校：人數不足將規畫社團

影／鷄籠中元祭今迎斗燈遊行 市區如嘉年華鑼鼓喧天

基隆回收率連續多年低於全國平均值 紙容器等混入垃圾丟棄

相關新聞

中元祭重頭戲！基隆今晚放水燈遊行 市區5點半起封閉交管

基隆市中元祭今天重頭戲，晚間6時45分放水燈遊行典禮開始，各式宗親、單位花車、水燈頭及表演團體展將市區大遊行。今天下午5...

金花石蒜開了！基隆嶼步道封青蛙石至燈塔整修 安全路段仍開放

基隆嶼近來成為國內外旅客的海上旅遊亮點，今年到9月已有5萬800名遊客登島體驗，但近期因地震與落石影響，基隆嶼登山步道觀...

花蓮房仲「9寶爸」今拔管 同事追憶他樂於助人、公認的好爸爸

花蓮一名「9寶爸」蘇姓房仲育有9名女兒，日前突然主動脈剝離中風昏迷腦死，今天將拔管。同事追憶，蘇是好爸爸，一天24小時除...

公車族反彈延駛基中 試辦挨批 辦公聽會決定後續

基隆市公車處配合國立基隆高中通學需求，1日起平日上午7時從國家新城發車R82延駛繞進入基中校園內，但因多增5到10分鐘，...

42歲房仲中風腦死 留下妻女10人頓失依靠

42歲花蓮市蘇姓男子與陸籍配偶育有9名女兒，日子雖不輕鬆，但他總說孩子是最好禮物，一家和樂，他日前突然胸悶昏迷，醫師判定...

全國8人阿美語中高級認證 八斗高中占7人全國最高原因曝

今年全國共有8位高中生通過首次阿美語中高級認證，其中7位來自八斗高中，通過比例居全國之冠。原住民族委員會主委曾智勇、立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。