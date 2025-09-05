快訊

金花石蒜開了！基隆嶼步道封青蛙石至燈塔整修 安全路段仍開放

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆嶼9到10月島上可見一片黃澄澄的金花石蒜。圖／基隆市政府提供
基隆嶼9到10月島上可見一片黃澄澄的金花石蒜。圖／基隆市政府提供

基隆嶼近來成為國內外旅客的海上旅遊亮點，今年到9月已有5萬800名遊客登島體驗，但近期因地震與落石影響，基隆嶼登山步道觀景平台至燈塔路段受損，市府表示，9月1日起已暫時封閉觀景平台前方青蛙石至燈塔區間整修，但其他安全步道、濱海步道仍開放。

基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀說，基隆嶼是北台灣重要的海上觀光據點，今年截至9月已有5萬800名遊客登島體驗。登山步道是遊客登高望遠、欣賞自然生態與壯麗海景的熱門路線。但受地震、落石及長年使用影響，登山步道末端的觀景平台至燈塔段結構出現受損情況，經專業單位評估後，有立即性安全疑慮，採取部分封閉措施。

蔡馥嚀表示，市府正規畫修復工程，修復期間登山步道仍將維持部分安全路段開放，讓遊客持續體驗基隆嶼的自然美，另有二合一濱海步道行程可供選擇，遊客可依喜好需求規畫登島行程。

市府已於受損路段設置公告、封鎖及預告標示，提醒遊客勿進入危險範圍，全線何時恢復通行將依專業團隊評估與施工進度另行公告。

基隆市政府提醒，請各船家及遊客務必配合現場管制措施。安全是最重要考量，市府將加速修復，讓基隆嶼步道盡早恢復。

基隆嶼今年到9月已有5萬800名遊客登島體驗，其他安全步道、濱海步道仍開放。圖／基隆市政府提供
基隆嶼今年到9月已有5萬800名遊客登島體驗，其他安全步道、濱海步道仍開放。圖／基隆市政府提供
基隆嶼是北部重要的海上觀光亮點，自然風光美，還有數座漂流木藝術創作。圖／基隆市政府提供
基隆嶼是北部重要的海上觀光亮點，自然風光美，還有數座漂流木藝術創作。圖／基隆市政府提供
市府9月1日起已暫時封閉觀景平台前方青蛙石至燈塔區間整修。圖／基隆市政府提供
市府9月1日起已暫時封閉觀景平台前方青蛙石至燈塔區間整修。圖／基隆市政府提供
市府9月1日起已暫時封閉觀景平台前方青蛙石至燈塔區間整修。圖／基隆市政府提供
市府9月1日起已暫時封閉觀景平台前方青蛙石至燈塔區間整修。圖／基隆市政府提供

