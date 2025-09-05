快訊

花蓮房仲「9寶爸」今拔管 同事追憶他樂於助人、公認的好爸爸

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市蘇姓男子與妻子育有9名女兒，雖然家計負擔沉重，一家和樂，他總是說「孩子是上帝賜給我最好的禮物」。圖／取自蘇男臉書
花蓮市蘇姓男子與妻子育有9名女兒，雖然家計負擔沉重，一家和樂，他總是說「孩子是上帝賜給我最好的禮物」。圖／取自蘇男臉書

花蓮一名「9寶爸」蘇姓房仲育有9名女兒，日前突然主動脈剝離中風昏迷腦死，今天將拔管。同事追憶，蘇是好爸爸，一天24小時除家庭和基本休息時間外，幾乎都在工作；消息傳出後外界愛心湧入，市公所已聯繫東森幼幼慈善基金會協助開設捐款專戶。

42歲的蘇男與陸籍配偶育有9名女兒，最大高二，最小才6個月大，因妻子須照顧孩子，由他獨扛家計，他個性樂觀、積極，日前工作時倒下腦死，醫師研判病情非常不樂觀，家屬已決定今天拔管。

「他是大家公認的好爸爸，也非常樂於助人」，同事回憶，一天24小時，除了家庭和基本的休息時間外幾乎都在工作。對蘇來說24小時根本不夠用，或許是把自己逼得太緊了，也或許是肩上扛的責任太重了，竟然年紀輕輕突然倒下，同事都很捨不得。

同事表示，1日上午，蘇像平常一樣進公司打掃、開會，早會時分享自己簽到一件專任委託，他說會到現場駐點，不放過任何一位客人，並帶著看板到現場寫下「今日有人」，拍照片發到群組，對於店長建議爽快答應「我馬上去改」，誰知道竟是和他最後一次的通話。

另一名房仲說，蘇非常熱情，不管對熟或不熟的同業，都樂於助人、分享經驗，做事非常認真積極。這一年房市狀況不佳，每個房仲壓力都很大，雖然養家壓力沉重，從未聽蘇抱怨，總是默默勤奮工作賺錢，把每個孩子都當成上帝賜給的禮物。

花蓮市長魏嘉彥日前到蘇家探視致贈慰問金，指示社勞課啟動跨網路協助，並積極轉介基金會、宗教及公益團體介入。消息傳出後，昨天市公所接到大量熱心民眾來電，都想要幫忙。

市公所表示，已聯繫東森幼幼慈善基金會協助開設捐款專戶，需要幾天作業時間，已留下致電民眾聯絡方式，屆時會一一聯繫告知，盼各界一同協助蘇家妻子度過這段艱困時期。

花蓮市9寶爸蘇姓男子突然遭逢不幸，市長魏嘉彥前往關懷，致贈慰問金給蘇妻。圖／市公所提供
花蓮市9寶爸蘇姓男子突然遭逢不幸，市長魏嘉彥前往關懷，致贈慰問金給蘇妻。圖／市公所提供

