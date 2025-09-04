全國8人阿美語中高級認證 八斗高中占7人全國最高原因曝

今年全國共有8位高中生通過首次阿美語中高級認證，其中7位來自八斗高中，通過比例居全國之冠。原住民族委員會主委曾智勇、立委伍麗華今晚到校頒發獎金，副市長邱佩琳也出席。學校說，實驗班有此成績關鍵就是沉浸式族語教學，把族語融入生活「做中學」，採取全母語教學環境。

今晚活動實驗班學生以流利的阿美語介紹文化園區發展歷程，展現母語傳承的學習成果；專責教師潘育文則進行未來發展專案報告，盼中央與地方持續挹注資源，深化原民教育發展。

頒獎後學生們以園區自種食材設計文化餐點，包含黃荊（sanliw）無蛋奶麵包、月桃葉（lengac ）與構樹葉（pahpah no lulang）氣泡飲、紫蘇與九層塔沙拉，以及以校園林地九芎（lalidec）木柴燻烤的肉品，結合傳統智慧與現代創意，充分展現原民實驗班學生在生活教育中培養的烹飪與烘焙技能。

校長許文璋說，族語中高級認證率冠全國的關鍵原因，是實驗班採沉浸式族語教學，把族語融入生活「做中學」，採取全母語教學，讓族語在生活中落實，除了學校專業老師外，也把附近部落的耆老請來當老師，教導族語同時，還教種植農作物、編織、蓋房子等，上山下海學習族語及各項技藝。

許文璋表示，實驗班還採混齡教學，學長姐和學弟妹之間採取師徒制，互相成長、學習，所以大家都能把族語練得朗朗上口，周遭的事物都可用族語來表達，成為生活中的樂趣，是7位學生能通過認證的重要原因。

邱佩琳與現場貴賓皆對學生流利的族語與專業成果表示讚賞。她指出，八斗高中原民教育已在師資、課程與文化實踐上日臻成熟，市府將持續投入資源，招募族語師資，支持原民教育扎根。

她也提及，市府近期推動的「公私協力公車候車亭計畫」將與八斗高中合作，期盼透過學生的巧思創意，將校園周邊候車亭打造成展現原民文化特色的社區亮點。

她也感謝原民會曾智勇允諾提供經費支持，讓基隆能進一步發展原住民中學教育，並透過全國性的招生活動，吸引更多原住民子弟加入學習，培養文化專業人才，在未來繼續發光發熱。