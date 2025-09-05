42歲房仲中風腦死 留下妻女10人頓失依靠

42歲花蓮市蘇姓男子與陸籍配偶育有9名女兒，日子雖不輕鬆，但他總說孩子是最好禮物，一家和樂，他日前突然胸悶昏迷，醫師判定主動脈剝離引發中風，宣告腦死，家庭支柱一夕崩塌，市長魏嘉彥趕往關懷，也盼社會大眾多幫忙。

蘇男原本在工廠工作，月入4萬多元，後來改做房仲，他與妻子育有9個女兒，年齡從6個月大到高中二年級，妻子照顧年幼孩子，蘇男努力工作獨撐家計。民權里長劉原良4年前發現蘇家人，全部擠在一個大床上，讓他非常驚訝，提供物資協助也立即通報花蓮市公所社福公益整合平台。

劉原良說，儘管負擔沉重，蘇男從不喊苦，總是說「孩子們是上帝賜給我最好的禮物」，孩子也都教養得乖巧有禮；蘇生性開朗從來不主動開口尋求幫助。去年蘇家人承租國華里一處兩樓半的透天厝，兩人仍持續保持聯繫，正當他為蘇家居住環境改善覺得開心，沒想到突然遭逢不幸，蘇男上月底突然中風腦死。

魏嘉彥到蘇家關懷致贈慰問金，讀高中的大女兒超齡成熟，與社工員討論後續家務、學業等安排，就讀國二的二女兒則熟練抱著6個月大的么妹，還有其他年幼孩子無法理解「爸爸不會再回來了」，邊玩邊吃零食，公所人員相當心疼。

「市公所會做大家的後盾。」魏嘉彥積極轉介基金會、宗教及公益團體介入，也與蘇妻討論，後續可以協助安排考保母證照，兼顧家庭與工作。