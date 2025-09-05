聽新聞
公車族反彈延駛基中 試辦挨批 辦公聽會決定後續

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
R82班次繞駛進入基隆高中校園內，但因多增5到10分鐘，引發通勤族反彈，8日停駛。圖／基隆高中提供
R82班次繞駛進入基隆高中校園內，但因多增5到10分鐘，引發通勤族反彈，8日停駛。圖／基隆高中提供

基隆市公車處配合國立基隆高中通學需求，1日起平日上午7時從國家新城發車R82延駛繞進入基中校園內，但因多增5到10分鐘，引發通勤族反彈。市府昨上午表示8日起暫停實施，但下午改口，6日由市長謝國樑召開公聽會，傾聽市民意再決定。

R82公車原來行駛動線為國家新城發車，1日起開到八堵路改接到源遠路進基隆高中校園內下客及迴轉後，再到八堵火車站接原路線。基隆高中表示，希望直接把安樂區學生送進校園，增加上學的安全性。

但通勤族反彈，批評延遲其他上班族及他校學生到站時間。

市府交通處昨上午發新聞稿指考量大環境客運業者司機員招募不易缺員嚴重，市公車處難以透過增加班次或額外新闢學生專車路線，經校方提議以R82路線繞駛規畫，但影響通勤權益，將公告8日起暫停實施。

不過，市府後來收回新聞稿，表示還在內部溝通，下午改稱市長謝國樑非常關心，排定6日上午11時在市府召開公聽會，由市長主持，邀民眾溝通，共同面對市民及學生通勤需求。

市府說，此案與教育部、公路局、學校與市公車處等單位多次研商，並經函詢地方後公告試辦，期望透過增加公共運輸降低學生使用私人運具減少意外。

基中回應表示，配合市府辦理。

