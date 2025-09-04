宜蘭南北館市場耐震補強完成「最後一哩路」 打造安心採買環境
宜蘭市南北館傳統市場是溪北地區民眾的採買重心，建築物使用至今50餘年，繼南館市場去年完成耐震補強後，市公所今天宣布北館市場也完成耐震補強，達到「小震不壞、中震可修、大震不倒」目標，營業環境煥然一新，攤商感謝能安心營業，消費者買菜也更舒適。
北館市場的耐震補強工程歷經7年設計規劃，克服重重困難，終於完成耐震升級。市公所表示，北館市場是重要的傳統民生市場，宜蘭市市場管理所自107年起配合中央政策，辦理市場耐震評估作業，經專業鑑定確認建物耐震力不足，向經濟部爭取前瞻計畫補助，並獲市民代表會支持編列配合款，以1051萬元預算決標發包。
補強工程自今年4月起施作，歷時3個多月，採用擴柱補強工法，在不破壞原有結構前提下加強柱體強度，有效強化雙向耐震能力，施工同時也一併辦理鋁門窗更新、牆面油漆粉刷、滲漏水處理及節能燈具汰換等工項，大幅提升建物結構安全外，也改善市場整體環境。
至於南館市場是以2300萬元決標發包，去年5月完成耐震補強改善，完工後深獲攤商及民眾肯定；如今北館市場也完成改善，攤商做起生意更安心，民眾採買也更放心。
市長陳美玲感謝經濟部、市代會、北館市場店鋪自治會及攤商對耐震補強工程的支持配合，使工程得以順利推進並如期完工，市公所向來重視市場安全及機能，陸續完成南館與北館市場耐震補強，為市場永續經營奠定堅實基礎，未來也將持續提升市場公共設施安全品質，打造友善、安全的購物環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言