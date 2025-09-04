快訊

多名藝人轉發中共貼文 陸委會劃「這兩條紅線」不可違背

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

宜蘭南北館市場耐震補強完成「最後一哩路」 打造安心採買環境

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
北館市場的耐震補強工程歷經7年設計規劃，克服重重困難，終於完成耐震升級改善。圖／市公所提供
北館市場的耐震補強工程歷經7年設計規劃，克服重重困難，終於完成耐震升級改善。圖／市公所提供

宜蘭市南北館傳統市場是溪北地區民眾的採買重心，建築物使用至今50餘年，繼南館市場去年完成耐震補強後，市公所今天宣布北館市場也完成耐震補強，達到「小震不壞、中震可修、大震不倒」目標，營業環境煥然一新，攤商感謝能安心營業，消費者買菜也更舒適。

北館市場的耐震補強工程歷經7年設計規劃，克服重重困難，終於完成耐震升級。市公所表示，北館市場是重要的傳統民生市場，宜蘭市市場管理所自107年起配合中央政策，辦理市場耐震評估作業，經專業鑑定確認建物耐震力不足，向經濟部爭取前瞻計畫補助，並獲市民代表會支持編列配合款，以1051萬元預算決標發包。

補強工程自今年4月起施作，歷時3個多月，採用擴柱補強工法，在不破壞原有結構前提下加強柱體強度，有效強化雙向耐震能力，施工同時也一併辦理鋁門窗更新、牆面油漆粉刷、滲漏水處理及節能燈具汰換等工項，大幅提升建物結構安全外，也改善市場整體環境。

至於南館市場是以2300萬元決標發包，去年5月完成耐震補強改善，完工後深獲攤商及民眾肯定；如今北館市場也完成改善，攤商做起生意更安心，民眾採買也更放心。

市長陳美玲感謝經濟部、市代會、北館市場店鋪自治會及攤商對耐震補強工程的支持配合，使工程得以順利推進並如期完工，市公所向來重視市場安全及機能，陸續完成南館與北館市場耐震補強，為市場永續經營奠定堅實基礎，未來也將持續提升市場公共設施安全品質，打造友善、安全的購物環境。

北館市場店家景觀改善後的面貌。圖／市公所提供
北館市場店家景觀改善後的面貌。圖／市公所提供
北館市場店家景觀改善前的面貌。圖／市公所提供
北館市場店家景觀改善前的面貌。圖／市公所提供
北館市場營業環境煥然一新，攤商感謝能安心營業，消費者買菜也更舒適。圖／市公所提供
北館市場營業環境煥然一新，攤商感謝能安心營業，消費者買菜也更舒適。圖／市公所提供

攤商 建物

延伸閱讀

AIAMA2025國際珠算奧林匹克大賽台灣獲奪18座獎 宜蘭就抱回6座

隔壁燒烤店傳出火警 宜蘭喜互惠連鎖超市顧客驚嚇逃

影／宜蘭74歲老翁開車撞路樹…車頭全爛 送醫搶救10分鐘不治

超美秘境大公開！宜蘭必訪景點一次看，週末就去這裡走走吧

相關新聞

宜蘭南北館市場耐震補強完成「最後一哩路」 打造安心採買環境

宜蘭市南北館傳統市場是溪北地區民眾的採買重心，建築物使用至今50餘年，繼南館市場去年完成耐震補強後，市公所今天宣布北館市...

影／鷄籠中元祭今迎斗燈遊行 市區如嘉年華鑼鼓喧天

在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場，吸引大批市民與遊客沿途觀賞，共同感受傳統祭典的...

花蓮富祥街行人被迫與車爭道 議員關切邀會勘改善

花蓮市富祥路鄰近學校與醫院，單數門牌側人行道常有障礙物，行人被迫走到馬路上與車爭道。縣議員楊華美今邀相關單位會勘，就人行...

第8年普度兼做公益...基隆港募8萬元採買中元供品 轉贈弱勢、急難家庭

基隆港務分公司今天舉辦普度儀式，並將供品捐贈基隆市愛心實物銀行，幫助在地弱勢及遭逢變故者家庭。今年是港方第8年將普度與公...

R82公車繞駛基中引爭議 市府︰6日辦公聽會

基隆市R82路線公車自1日起有1班次新增「基隆高中站」，將學生安全送進校園，但也引起網友批評校方自私。市府今天表示，6日...

花蓮月洞新玩法 自由行也能電話訂船進洞賞鐘乳石與蝙蝠

花蓮縣豐濱鄉「月洞遊憩區」為天然的鐘乳石洞穴，岩壁到處可見蝙蝠群蹤跡，吸引許多民眾入洞賞景。豐濱鄉公所10月調整遊憩區開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。