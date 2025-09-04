宜蘭南北館市場耐震補強完成「最後一哩路」 打造安心採買環境

宜蘭市南北館傳統市場是溪北地區民眾的採買重心，建築物使用至今50餘年，繼南館市場去年完成耐震補強後，市公所今天宣布北館市場也完成耐震補強，達到「小震不壞、中震可修、大震不倒」目標，營業環境煥然一新，攤商感謝能安心營業，消費者買菜也更舒適。

北館市場的耐震補強工程歷經7年設計規劃，克服重重困難，終於完成耐震升級。市公所表示，北館市場是重要的傳統民生市場，宜蘭市市場管理所自107年起配合中央政策，辦理市場耐震評估作業，經專業鑑定確認建物耐震力不足，向經濟部爭取前瞻計畫補助，並獲市民代表會支持編列配合款，以1051萬元預算決標發包。

補強工程自今年4月起施作，歷時3個多月，採用擴柱補強工法，在不破壞原有結構前提下加強柱體強度，有效強化雙向耐震能力，施工同時也一併辦理鋁門窗更新、牆面油漆粉刷、滲漏水處理及節能燈具汰換等工項，大幅提升建物結構安全外，也改善市場整體環境。

至於南館市場是以2300萬元決標發包，去年5月完成耐震補強改善，完工後深獲攤商及民眾肯定；如今北館市場也完成改善，攤商做起生意更安心，民眾採買也更放心。