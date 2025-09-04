快訊

多名藝人轉發中共貼文 陸委會劃「這兩條紅線」不可違背

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

影／鷄籠中元祭今迎斗燈遊行 市區如嘉年華鑼鼓喧天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場。記者游明煌／攝影
在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場。記者游明煌／攝影

在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場，吸引大批市民與遊客沿途觀賞，共同感受傳統祭典的魅力。今年的迎斗燈由輪值主普吳姓宗親會率先領隊，各姓宗親會的斗燈車隨後依序繞行市區，場面莊嚴而熱鬧。

基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑於遊行起點向各宗親會致意，邱佩琳表示，「迎斗燈」遊行是中元祭期間極具象徵性的傳統科儀，不僅象徵祈求風調雨順、國泰民安，更凝聚了宗親會、社區與市民的向心力。

傳統斗燈製作工藝細緻，分為天、地、人三部分，寓意天地人合而萬事興。各宗親會平時將斗燈供奉於會館，僅於中元祭典時隆重迎出。今日遊行隊伍自信一路金雞橋頭出發，由北管子弟團得意堂十組與聚樂社一組開路前行，沿途進行「交陣」禮儀，最後將斗燈迎入慶安宮安置於內殿，儀式莊嚴隆重。

文化觀光局長江亭玫指出，點燈儀式不僅展現各姓宗親會的精神核心與凝聚力，也象徵著各姓氏鄉親的元辰光彩，祈求平安吉祥。中元祭的民俗文化，蘊含著基隆在地的集體記憶與文化底蘊，更彰顯了宗親間共榮共享的精神。

鷄籠中元祭9月5日將迎來年度壓軸「放水燈遊行」及「施放水燈頭」活動，活動詳情請關注基隆市文化觀光局官網（https://www.klccab.gov.tw/）及粉絲專頁。

在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場。記者游明煌／攝影
在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場。記者游明煌／攝影
在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場。記者游明煌／攝影
在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場。記者游明煌／攝影
在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場。記者游明煌／攝影
在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場。記者游明煌／攝影
在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場。記者游明煌／攝影
在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場。記者游明煌／攝影

基隆 中元祭 觀光局

延伸閱讀

鷄籠中元祭主普壇「開燈放彩」 照亮基隆夜空

澳洲反移民示威 變警民暴力衝突 官員斥散播仇恨

漢堡嘉年華 蔣萬安親手體驗漢堡製作

多元文化嘉年華 連江縣長王忠銘龍袍扮相出席

相關新聞

宜蘭南北館市場耐震補強完成「最後一哩路」 打造安心採買環境

宜蘭市南北館傳統市場是溪北地區民眾的採買重心，建築物使用至今50餘年，繼南館市場去年完成耐震補強後，市公所今天宣布北館市...

影／鷄籠中元祭今迎斗燈遊行 市區如嘉年華鑼鼓喧天

在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場，吸引大批市民與遊客沿途觀賞，共同感受傳統祭典的...

花蓮富祥街行人被迫與車爭道 議員關切邀會勘改善

花蓮市富祥路鄰近學校與醫院，單數門牌側人行道常有障礙物，行人被迫走到馬路上與車爭道。縣議員楊華美今邀相關單位會勘，就人行...

第8年普度兼做公益...基隆港募8萬元採買中元供品 轉贈弱勢、急難家庭

基隆港務分公司今天舉辦普度儀式，並將供品捐贈基隆市愛心實物銀行，幫助在地弱勢及遭逢變故者家庭。今年是港方第8年將普度與公...

R82公車繞駛基中引爭議 市府︰6日辦公聽會

基隆市R82路線公車自1日起有1班次新增「基隆高中站」，將學生安全送進校園，但也引起網友批評校方自私。市府今天表示，6日...

花蓮月洞新玩法 自由行也能電話訂船進洞賞鐘乳石與蝙蝠

花蓮縣豐濱鄉「月洞遊憩區」為天然的鐘乳石洞穴，岩壁到處可見蝙蝠群蹤跡，吸引許多民眾入洞賞景。豐濱鄉公所10月調整遊憩區開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。