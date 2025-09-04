影／鷄籠中元祭今迎斗燈遊行 市區如嘉年華鑼鼓喧天

在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場，吸引大批市民與遊客沿途觀賞，共同感受傳統祭典的魅力。今年的迎斗燈由輪值主普吳姓宗親會率先領隊，各姓宗親會的斗燈車隨後依序繞行市區，場面莊嚴而熱鬧。

基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑於遊行起點向各宗親會致意，邱佩琳表示，「迎斗燈」遊行是中元祭期間極具象徵性的傳統科儀，不僅象徵祈求風調雨順、國泰民安，更凝聚了宗親會、社區與市民的向心力。

傳統斗燈製作工藝細緻，分為天、地、人三部分，寓意天地人合而萬事興。各宗親會平時將斗燈供奉於會館，僅於中元祭典時隆重迎出。今日遊行隊伍自信一路金雞橋頭出發，由北管子弟團得意堂十組與聚樂社一組開路前行，沿途進行「交陣」禮儀，最後將斗燈迎入慶安宮安置於內殿，儀式莊嚴隆重。

文化觀光局長江亭玫指出，點燈儀式不僅展現各姓宗親會的精神核心與凝聚力，也象徵著各姓氏鄉親的元辰光彩，祈求平安吉祥。中元祭的民俗文化，蘊含著基隆在地的集體記憶與文化底蘊，更彰顯了宗親間共榮共享的精神。