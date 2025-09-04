花蓮富祥街行人被迫與車爭道 議員關切邀會勘改善

花蓮市富祥路鄰近學校與醫院，單數門牌側人行道常有障礙物，行人被迫走到馬路上與車爭道。縣議員楊華美今邀相關單位會勘，就人行道遭占用部分市公所將先勸導，國富十街等路口也將增設號誌，提醒用路人減速慢行。

富祥街位於明廉國小旁，靠學校側先前由市公所改善人行道，設置通學廊道，不過另一頭的單數門牌號碼側，因人行道遭占用、路肩停車等問題，行人被迫與車爭道。

縣議員楊華美說，她最近行經該路段，就看到有民眾推著娃娃車，走在車道上，非常危險，今天邀請縣府交通科、市公所、轄區警方等一同會勘，盼解決行人通行障礙及交通安全的問題。

各單位會勘後，對於人行道堆置障礙物，將由市公所先勸導，若屢勸不聽依移法開單或移除。會勘時也發現，有自助販賣機等，要求相關單位加強盤點，確保自助販賣機及電子遊戲場須與校園保持至少50公尺距離，避免影響學童學習。