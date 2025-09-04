快訊

多名藝人轉發中共貼文 陸委會劃「這兩條紅線」不可違背

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮富祥街行人被迫與車爭道 議員關切邀會勘改善

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市富祥街單數門牌號碼側，因人行道占用，路肩停車等問題，影響通行，民眾推著娃娃車被迫走在馬路上。圖／楊華美服務處提供
花蓮市富祥街單數門牌號碼側，因人行道占用，路肩停車等問題，影響通行，民眾推著娃娃車被迫走在馬路上。圖／楊華美服務處提供

花蓮市富祥路鄰近學校與醫院，單數門牌人行道常有障礙物，行人被迫走到馬路上與車爭道。縣議員楊華美今邀相關單位會勘，就人行道遭占用部分市公所將先勸導，國富十街等路口也將增設號誌，提醒用路人減速慢行。

富祥街位於明廉國小旁，靠學校側先前由市公所改善人行道，設置通學廊道，不過另一頭的單數門牌號碼側，因人行道遭占用、路肩停車等問題，行人被迫與車爭道。

縣議員楊華美說，她最近行經該路段，就看到有民眾推著娃娃車，走在車道上，非常危險，今天邀請縣府交通科、市公所、轄區警方等一同會勘，盼解決行人通行障礙及交通安全的問題。

各單位會勘後，對於人行道堆置障礙物，將由市公所先勸導，若屢勸不聽依移法開單或移除。會勘時也發現，有自助販賣機等，要求相關單位加強盤點，確保自助販賣機及電子遊戲場須與校園保持至少50公尺距離，避免影響學童學習。

楊華美說，另針對國富十街等路口，將畫設「慢」字標誌，提醒用路人減速慢行，期盼跨單位的合作，能營造更友善、無障礙的人行空間，讓花蓮街道更安全。

花蓮市富祥街單數門牌號碼側，因人行道占用，路肩停車等問題，影響行人通行，縣議員楊華美（左）今邀相關單位會勘改善。圖／楊華美服務處提供
花蓮市富祥街單數門牌號碼側，因人行道占用，路肩停車等問題，影響行人通行，縣議員楊華美（左）今邀相關單位會勘改善。圖／楊華美服務處提供

門牌 行人 人行道

延伸閱讀

性侵殺死花蓮女教師凶手起訴 地方回憶她的笑容與善行盼司法給公道

花蓮月洞調整開放時段 新增自由行遊客電話預約

花蓮聽語障男求愛女老師不成 入侵住處性侵後勒斃…檢起訴

人行道普及率低遭點名檢討 桃市府：明年底拚逾6成

相關新聞

宜蘭南北館市場耐震補強完成「最後一哩路」 打造安心採買環境

宜蘭市南北館傳統市場是溪北地區民眾的採買重心，建築物使用至今50餘年，繼南館市場去年完成耐震補強後，市公所今天宣布北館市...

影／鷄籠中元祭今迎斗燈遊行 市區如嘉年華鑼鼓喧天

在熱鬧鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天下午登場，吸引大批市民與遊客沿途觀賞，共同感受傳統祭典的...

花蓮富祥街行人被迫與車爭道 議員關切邀會勘改善

花蓮市富祥路鄰近學校與醫院，單數門牌側人行道常有障礙物，行人被迫走到馬路上與車爭道。縣議員楊華美今邀相關單位會勘，就人行...

第8年普度兼做公益...基隆港募8萬元採買中元供品 轉贈弱勢、急難家庭

基隆港務分公司今天舉辦普度儀式，並將供品捐贈基隆市愛心實物銀行，幫助在地弱勢及遭逢變故者家庭。今年是港方第8年將普度與公...

R82公車繞駛基中引爭議 市府︰6日辦公聽會

基隆市R82路線公車自1日起有1班次新增「基隆高中站」，將學生安全送進校園，但也引起網友批評校方自私。市府今天表示，6日...

花蓮月洞新玩法 自由行也能電話訂船進洞賞鐘乳石與蝙蝠

花蓮縣豐濱鄉「月洞遊憩區」為天然的鐘乳石洞穴，岩壁到處可見蝙蝠群蹤跡，吸引許多民眾入洞賞景。豐濱鄉公所10月調整遊憩區開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。