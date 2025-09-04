基隆港務分公司今天舉辦普度儀式，並將供品捐贈基隆市愛心實物銀行，幫助在地弱勢及遭逢變故者家庭。今年是港方第8年將普度與公益活動結合，為港區祈求平安並減輕弱勢家庭負擔。

基隆港務分公司員工發揚愛心，並號召昇恆昌公司、信實公寓大廈管理維護公司、大日開發有限公司、基隆市觀光服務聯合促進會等單位，共募得超過8萬元，採買白米、泡麵、罐頭、食用油及醬油等民生必需品，做為普度供品。

普度儀式結束後，港方今天上午11時在基港大樓1樓大廳，舉行第8屆「樂善・希望永在」捐贈儀式，由分公司主任秘書林健明代表捐贈愛心物資，由基市府社會處專員吳思佳代表受贈。

港方說，這批普度將送進基隆市愛心實物銀行，幫助在地弱勢家庭及家中遭逢重大變故者，期盼減輕弱勢家庭的負擔，降低因飢餓或貧窮產生的犯罪率，形成善的循環。