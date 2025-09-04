聽新聞
0:00 / 0:00
R82公車繞駛基中引爭議 市府︰6日辦公聽會
基隆市R82路線公車自1日起有1班次新增「基隆高中站」，將學生安全送進校園，但也引起網友批評校方自私。市府今天表示，6日將辦公聽會聽取各方意見後，再決定路線。
國立基隆高中日前在臉書（Facebook）發文指出，基隆市公車處1日起，調整1班次上午7時自國家新城發車到七堵車站的R82公車，將學子送進基中校園，既能準時上學，又能讓學生不再走到車輛眾多的八堵路或源遠路邊。
有網友留言，校長帶頭表現自私；也有網友說，從八堵橋本來3分鐘可到八堵車站，這下要超過7、8分鐘，上班族趕不上火車，活該。
校方回應，公車入校園本就是交通部大力推動的政策，主要就是要推展大眾交通工具，更要減少青年學子在通學過程中的傷亡，基於維護學生行的安全，所以積極推動此案。目前只限定1班次上學時刻的班車入校，造成其他乘客的不便，請外界見諒。
基隆市政府交通處今天發布新聞稿指出，6日上午11時將在市府召開公聽會，並由市長謝國樑親自主持，廣邀民眾溝通，共同面對市民及學生的通勤需求，最後再做定奪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言