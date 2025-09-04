聽新聞
0:00 / 0:00

R82公車繞駛基中引爭議 市府︰6日辦公聽會

中央社／ 基隆4日電
基隆市R82路線公車自1日起有1班次新增「基隆高中站」，將學生安全送進校園，但也引起網友批評校方自私。圖擷自／國立基隆高中臉書
基隆市R82路線公車自1日起有1班次新增「基隆高中站」，將學生安全送進校園，但也引起網友批評校方自私。圖擷自／國立基隆高中臉書

基隆市R82路線公車自1日起有1班次新增「基隆高中站」，將學生安全送進校園，但也引起網友批評校方自私。市府今天表示，6日將辦公聽會聽取各方意見後，再決定路線。

國立基隆高中日前在臉書（Facebook）發文指出，基隆市公車處1日起，調整1班次上午7時自國家新城發車到七堵車站的R82公車，將學子送進基中校園，既能準時上學，又能讓學生不再走到車輛眾多的八堵路或源遠路邊。

有網友留言，校長帶頭表現自私；也有網友說，從八堵橋本來3分鐘可到八堵車站，這下要超過7、8分鐘，上班族趕不上火車，活該。

校方回應，公車入校園本就是交通部大力推動的政策，主要就是要推展大眾交通工具，更要減少青年學子在通學過程中的傷亡，基於維護學生行的安全，所以積極推動此案。目前只限定1班次上學時刻的班車入校，造成其他乘客的不便，請外界見諒。

基隆市政府交通處今天發布新聞稿指出，6日上午11時將在市府召開公聽會，並由市長謝國樑親自主持，廣邀民眾溝通，共同面對市民及學生的通勤需求，最後再做定奪。

基隆 公車

延伸閱讀

1日上路通勤族反彈 基隆R82延駛基中喊停改口開公聽會

影／鷄籠中元祭主普壇開燈放彩 道士淨壇引領好兄弟到人間

8月十大縣市長聲量榜揭曉！「她」同時奪下聲量、好評雙冠王

影／基隆大武崙沙灘「墾丁化」 傘帳圈地出租無視謝國樑禁令

相關新聞

花蓮富祥街行人被迫與車爭道 議員關切邀會勘改善

花蓮市富祥路鄰近學校與醫院，單數門牌側人行道常有障礙物，行人被迫走到馬路上與車爭道。縣議員楊華美今邀相關單位會勘，就人行...

第8年普度兼做公益...基隆港募8萬元採買中元供品 轉贈弱勢、急難家庭

基隆港務分公司今天舉辦普度儀式，並將供品捐贈基隆市愛心實物銀行，幫助在地弱勢及遭逢變故者家庭。今年是港方第8年將普度與公...

R82公車繞駛基中引爭議 市府︰6日辦公聽會

基隆市R82路線公車自1日起有1班次新增「基隆高中站」，將學生安全送進校園，但也引起網友批評校方自私。市府今天表示，6日...

花蓮月洞新玩法 自由行也能電話訂船進洞賞鐘乳石與蝙蝠

花蓮縣豐濱鄉「月洞遊憩區」為天然的鐘乳石洞穴，岩壁到處可見蝙蝠群蹤跡，吸引許多民眾入洞賞景。豐濱鄉公所10月調整遊憩區開...

1日上路通勤族反彈 基隆R82延駛基中喊停改口開公聽會

基隆市公車處配合國立基隆高中通學需求，1日起平日上午7時從國家新城發車R82延駛繞進入基中校園內，但因多增5到10分鐘，引...

台東文健站推「AR擴增實境樂齡體適」 長輩瘦身肌力增

台東縣政府積極推動長者健康促進，9月起展開「AR擴增實境樂齡體適能分區競賽」，全縣109個文化健康站長者與照服員500餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。