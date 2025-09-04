基隆市R82路線公車自1日起有1班次新增「基隆高中站」，將學生安全送進校園，但也引起網友批評校方自私。市府今天表示，6日將辦公聽會聽取各方意見後，再決定路線。

國立基隆高中日前在臉書（Facebook）發文指出，基隆市公車處1日起，調整1班次上午7時自國家新城發車到七堵車站的R82公車，將學子送進基中校園，既能準時上學，又能讓學生不再走到車輛眾多的八堵路或源遠路邊。

有網友留言，校長帶頭表現自私；也有網友說，從八堵橋本來3分鐘可到八堵車站，這下要超過7、8分鐘，上班族趕不上火車，活該。

校方回應，公車入校園本就是交通部大力推動的政策，主要就是要推展大眾交通工具，更要減少青年學子在通學過程中的傷亡，基於維護學生行的安全，所以積極推動此案。目前只限定1班次上學時刻的班車入校，造成其他乘客的不便，請外界見諒。

基隆市政府交通處今天發布新聞稿指出，6日上午11時將在市府召開公聽會，並由市長謝國樑親自主持，廣邀民眾溝通，共同面對市民及學生的通勤需求，最後再做定奪。