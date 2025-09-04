聽新聞
花蓮月洞新玩法 自由行也能電話訂船進洞賞鐘乳石與蝙蝠
花蓮縣豐濱鄉「月洞遊憩區」為天然的鐘乳石洞穴，岩壁到處可見蝙蝠群蹤跡，吸引許多民眾入洞賞景。豐濱鄉公所10月調整遊憩區開放時間與船班時刻，並新增自由行遊客電話預約服務，讓更多人認識月洞獨特景觀。
位於台11線64.5公里處的月洞，是當地港口部落原住民的淨地，洞中積水成池約5公尺，湖水會隨著月亮盈虧漲落，被稱作為「月洞」、「月井」，洞內有伏流、石筍、燕窩化石、魚頭化石等景觀，其中還有保育類台灣無尾葉鼻蝠身影。
月洞遊憩區過去僅接受團體遊客預約乘船服務，不少自由行旅客無法前往，鄉公所決定10月1日起開放自由行電話預約服務，受理預約方式以園區專線為主，也調整園區開放時間，改為上午8時40分至下午4時。
豐濱鄉長邱福順表示，月洞遊憩區新制上路後，可供遊客選擇乘船賞蝠的船班每天20班次，自上午9時起至下午3時50分止，每班距時間相隔20分鐘，現場有2艘小船提供服務，每艘可乘坐8人，各時段預約人數不超過16人，由於預約免收手續費，現場座位不予保留，並依序開放給候補遊客。
邱福順說，船票全票100元、半票50元，每周三、農曆除夕至大年初二、清明節、勞動節、依公投及選罷法規等投票日公休，未乘船的遊客可在園區營業時間內免費入園參觀，現場有洞穴蝙蝠生態展示廳、觀海亭及洗手間提供免費使用，另販售冰品、飲品、手工藝品等。
鄉公所提醒，學齡前兒童、現場無符合身形救生衣可供穿著者、飲酒者及有安全之虞時，不提供乘船服務，購票者以票價退款；園區依山勢而建多有階梯，年長或年幼者、身障人士需多留意，戶外區域需防蜂、蛇、猴等野生動物。
