1日才上路...通勤民眾反彈 基隆市公車R82延駛基中8日喊停

基隆市公車處配合國立基隆高中通學需求，1日起平日上午7時從國家新城發車R82班次繞駛進入基隆高中校園內，但因多增5到10分鐘，引發通勤族反彈。市公車處今天表示，繞行基中方案8日起暫停實施，將持續溝通協調再評估辦理方式。

R82公車原來行駛動線為國家新城發車，1日起在八堵路後，改接到源遠路進基隆高中校園內下客及迴轉後，再繞回源遠路往八堵火車站接原線。

基隆高中表示，調整R82一個班次，直接把安樂區學生送進校園內，增加上學的安全性。 但其他通勤族反映，推動成校車的概念，卻延遲其他上班族及他校學生到站時間。

市公車處今天說明，延繞駛至基隆高中校園，多數市民反映影響通勤市民權益，經評估仍有需要溝通調整部分，將公告8日起暫停實施並恢復原行駛條件，市府也將持續溝通協調，再評估後續辦理方式。

市府說明該案推動過程，是依「道路交通安全基本法」政策，配合由教育部盤點大專校院及高中學校評估公車入校園需求，過程與教育部、公路局、學校與市公車處等單位多次研商，並經函詢地方後公告試辦。

公車處並指出，但因考量大環境客運業者司機員招募不易缺員嚴重，市公車處現難以透過增加班次或額外新闢學生專車路線滿足師生通學需求，經校方提議以R82路線繞駛規畫。