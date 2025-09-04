快訊

還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

聽新聞
0:00 / 0:00

台東文健站推「AR擴增實境樂齡體適」 長輩瘦身肌力增

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
各分區競賽現場氣氛熱烈，長者們在彼此加油聲中展現團隊精神，大家都玩得開心、動得過癮。圖／台東縣政府提供
各分區競賽現場氣氛熱烈，長者們在彼此加油聲中展現團隊精神，大家都玩得開心、動得過癮。圖／台東縣政府提供

台東縣政府積極推動長者健康促進，9月起展開「AR擴增實境樂齡體適能分區競賽」，全縣109個文化健康站長者與照服員500餘人熱情參與。縣長饒慶鈴今前往新園文健站比賽會場為長者加油鼓勵，她指出，經過5年體適能課程推動，長者健康看得到，真的很有感。

饒慶鈴說，縣府自2020年起與東大團隊合作，將體適能融入文健站課程，2022年起更AR擴增實境的創新科技結合趣味運動，讓長者在安全、趣味的環境中接受適切的身體訓練，並感受科技帶來的驚喜與挑戰，達到延緩失能與促進健康的雙重目標。

她進一步指出，以2020和2024年數據比較，長輩們的每項數據都進步，體重降了2公斤、BMI值也下降，肌耐力、柔軟度、心肺功能、平衡感進步都很有感，下肢肌力進步幅度達21.42%、測心肺功能的原地抬膝83次進步到109次、進步率達31.32%，測下肢「體前彎」更從原本的負值轉正。

原民處指出，AR擴增實境樂齡體適能課程為「原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫」的重點項目，並委託東大於3月至7月透過輪轉方式讓每個文健站長輩都有機會玩到，每次上課由照服員依站上長者需求及個別身體狀況進行訓練，做彈性調整，將虛擬與現實動作融合。

原民處說明，自9月2日起分別於縱谷、市區、海線及南迴等舉辦8場次分區競賽，以兼具趣味性與訓練效果的比賽內容，個人項目考驗長者能力、團體項目比拚默契，各分區競賽現場氣氛熱烈，長者們在彼此加油聲中展現團隊精神，大家都玩得開心、動得過癮。

台東縣政府積極推動長者健康促進，9月起展開「AR擴增實境樂齡體適能分區競賽」，全縣109個文化健康站長者與照服員500餘人熱情參與。圖／台東縣政府提供
台東縣政府積極推動長者健康促進，9月起展開「AR擴增實境樂齡體適能分區競賽」，全縣109個文化健康站長者與照服員500餘人熱情參與。圖／台東縣政府提供

團隊 照服員 擴增實境

延伸閱讀

火車停駛24年記憶不褪色 千人齊聚台東舊火車站吃早餐

台東上午投票冷清 沒有726罷免案熱絡

屋頂光電板經不起15級強風被吹翻 饒慶鈴：將要求加固

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統指國人誤會

相關新聞

1日才上路...通勤民眾反彈 基隆市公車R82延駛基中8日喊停

基隆市公車處配合國立基隆高中通學需求，1日起平日上午7時從國家新城發車R82班次繞駛進入基隆高中校園內，但因多增5到10...

花蓮42歲愛家男主動脈剝離腦死 留下9名女兒…最小才6個月大

花蓮市蘇姓男子與陸籍配偶育有9名女兒，日子雖然不輕鬆，一家十分和樂。才42歲的他日前上班時突然胸悶、昏迷，醫師判定是主動...

花蓮月洞新玩法 自由行也能電話訂船進洞賞鐘乳石與蝙蝠

花蓮縣豐濱鄉「月洞遊憩區」為天然的鐘乳石洞穴，岩壁到處可見蝙蝠群蹤跡，吸引許多民眾入洞賞景。豐濱鄉公所10月調整遊憩區開...

台東文健站推「AR擴增實境樂齡體適」 長輩瘦身肌力增

台東縣政府積極推動長者健康促進，9月起展開「AR擴增實境樂齡體適能分區競賽」，全縣109個文化健康站長者與照服員500餘...

基隆回收率連續多年低於全國平均值 紙容器等混入垃圾丟棄

基隆市環保局統計民國109至112年一般廢棄物產生量介於21萬1900公噸至22萬4883公噸間，審計單位發現一般廢棄物...

台東TTGO搭乘不如預期？ 縣府：穩定成長

為提升更便民的偏鄉交通服務，台東縣府獲公路局經費補助辦理「人本交通，韌性城鄉：TTGO在地接駁服務計畫，不過，審計部台東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。