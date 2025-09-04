台東文健站推「AR擴增實境樂齡體適」 長輩瘦身肌力增

台東縣政府積極推動長者健康促進，9月起展開「AR擴增實境樂齡體適能分區競賽」，全縣109個文化健康站長者與照服員500餘人熱情參與。縣長饒慶鈴今前往新園文健站比賽會場為長者加油鼓勵，她指出，經過5年體適能課程推動，長者健康看得到，真的很有感。

饒慶鈴說，縣府自2020年起與東大團隊合作，將體適能融入文健站課程，2022年起更AR擴增實境的創新科技結合趣味運動，讓長者在安全、趣味的環境中接受適切的身體訓練，並感受科技帶來的驚喜與挑戰，達到延緩失能與促進健康的雙重目標。

她進一步指出，以2020和2024年數據比較，長輩們的每項數據都進步，體重降了2公斤、BMI值也下降，肌耐力、柔軟度、心肺功能、平衡感進步都很有感，下肢肌力進步幅度達21.42%、測心肺功能的原地抬膝83次進步到109次、進步率達31.32%，測下肢「體前彎」更從原本的負值轉正。

原民處指出，AR擴增實境樂齡體適能課程為「原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫」的重點項目，並委託東大於3月至7月透過輪轉方式讓每個文健站長輩都有機會玩到，每次上課由照服員依站上長者需求及個別身體狀況進行訓練，做彈性調整，將虛擬與現實動作融合。

原民處說明，自9月2日起分別於縱谷、市區、海線及南迴等舉辦8場次分區競賽，以兼具趣味性與訓練效果的比賽內容，個人項目考驗長者能力、團體項目比拚默契，各分區競賽現場氣氛熱烈，長者們在彼此加油聲中展現團隊精神，大家都玩得開心、動得過癮。