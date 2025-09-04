花蓮42歲愛家男主動脈剝離腦死 留下9名女兒…最小才6個月大

花蓮市蘇姓男子與陸籍配偶育有9名女兒，日子雖然不輕鬆，一家十分和樂。才42歲的他日前上班時突然胸悶、昏迷，醫師判定是主動脈剝離引發中風，宣告腦死，家庭支柱一夕崩塌，市長魏嘉彥趕往關懷，也盼社會大眾多幫忙。

蘇姓男子原本在工廠工作，月入4萬多元，後來改做房仲，他與妻子育有9個女兒，年齡從6個月大到高中二年級，因妻子必須照顧年幼孩子無法工作，蘇男努力工作獨撐家計。

民權里長劉原良說，4年前他代理上任，在全里逐戶巡視，發現蘇姓一家人租平房居住，當時蘇家共9口，全部擠在一個大床上，讓他非常驚訝，當下先提供物資協助，並立即通報花蓮市公所社福公益整合平台，為蘇家申請低收入戶資格，也與花蓮縣第一獅子會聯繫給予協助。

劉原良說，蘇家食指浩繁，儘管負擔沉重，蘇男從不喊苦，總是說「孩子們是上帝賜給我最好的禮物」，孩子也都教養得乖巧有禮；蘇生性開朗、樂觀，熱情也熱心，從來不主動開口尋求幫助。去年蘇家人承租國華里一處兩樓半的透天厝，兩人仍持續保持聯繫，正當他為蘇家居住環境改善覺得開心，沒想到突然遭逢不幸。

花蓮市公所在前市長魏嘉賢任內就多次訪視蘇家、媒合公益社團協助，並由市公所實物銀行捐助物資，劉原良及國華里長林軒羽也不時探視詢問需求。蘇男上月底突然中風腦死，市長魏嘉彥昨天下午到蘇家關懷致贈慰問金，讀高中的大女兒相當堅強，表現出超齡成熟，與社工員討論後續家務、學業等安排，就讀國二的二女兒則熟練地抱著6個月大的最小妹妹，幾名較年幼的孩子似乎無法理解「爸爸不會再回來了」，邊玩邊吃零食，讓公所人員相當心疼。