花蓮月洞調整開放時段 新增自由行遊客電話預約

中央社／ 花蓮縣4日電

花蓮豐濱鄉月洞為天然鐘乳石洞穴，具豐富生態景觀，鄉公所表示，將自10月1日起調整開放時間與船班時刻，同步新增自由行遊客電話預約服務，降低因客滿而無法搭乘的情形。

新制實施後，每營業日遊客入園時間為上午8時40分至至下午4時，每隔20分鐘共20個班次，現場有2艘小船提供遊客選擇乘船賞蝠，每艘可乘坐8名遊客，各時段預約人數不逾16人；因預約免收手續費，現場座位不保留，將依序開放給候補遊客。

鄉長邱福順表示，月洞遊憩區過去僅接受團體遊客預約，現為擴及便民範圍，自10月起個人遊客皆可預約，目前受理預約方式以園區專線（03）8781022為主，透過電話也提供遊客有關周邊景點諮詢等服務。

邱福順指出，未能乘船的遊客在園區營業時間內也可免費入園參觀，現場洞穴蝙蝠生態展示廳、觀海亭、飲水機及洗手間都可免費使用，作為旅客的休憩據點，園區還販售冰品、飲品、手工藝品等。

鄉公所說明，月洞遊憩區位在濱海公路省道台11線64.5公里處，園區難得有四季皆宜的遊憩景點，海拔80公尺的「月洞」宛如天然雕塑館，遊客可搭乘小船進入洞內，沿著幽靜的水道，觀看地質演化的珍貴痕跡，是全台唯一須乘船進入洞穴賞蝠處，猶如一幅動態的自然畫作，具神秘氛圍。

月洞環境穩定，適合蝙蝠棲息，已知有東亞摺翅蝠、台灣無尾葉鼻蝠、台灣葉鼻蝠等6種蝙蝠，冬季聚集近2000隻，夏季約有300至500隻。除洞穴探幽之外，園區周邊還保留豐富的自然生態與地質景觀，讓旅人不僅能體驗大自然的奇幻景緻，也能認識當地阿美族生活與文化。

