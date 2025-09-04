台東TTGO搭乘不如預期？ 縣府：穩定成長

為提升更便民的偏鄉交通服務，台東縣府獲公路局經費補助辦理「人本交通，韌性城鄉：TTGO在地接駁服務計畫，不過，審計部台東縣審計室核查執行成效不僅不如預期，甚至補貼載運明細登陸異常。縣府表示，透過計畫修正，接駁範圍採跨鄉鎮生活圈方式，不再侷限鄉鎮。

縣府交通及觀光發展處表示，TTGO在地接駁服務去年1月上線，初期預約執行不佳，經檢討滾動宣傳招募司機並輔導，並透過計畫修正，接駁範圍採跨鄉鎮生活圈方式，不再僅限於鄉內接駁，並新增鄉鎮直達台東市來回的預約服務，更貼近民眾實際接駁需求。

台東縣審計室針對縣府執行TTGO審核報告內容指出，去年1至10月補貼民眾車資及業者空駛成本共計89萬餘元，換算平均每月補貼8萬餘元，各占計畫期程展延前、後每月預計補貼164萬餘元、91萬餘元之比率分別僅為 5.43%、9.78%，民眾搭乘情形不如預期。

另已補貼之接駁車資與載運明細表中，間有派車狀態非為已完成且車輛行駛0分鐘，或接駁車牌號碼非屬交通部核定營業小客車（民營市區客運）車牌碼，或派車狀態為已完成，惟民眾上車及下車時間均相同車輛行駛0分鐘等情事。

交觀處回覆表示，以今年7月581趟次／載客1198人次，較去年7月351趟次／載客740人次，趟次成長65.53%，載客人次成長61.89%，另去年11月至今年7月，車資補貼及業者空駛成本，平均補貼執行約22萬5000元左右，接駁趟次漸有改善並穩定成長。

交觀處強調，有關派車狀態非為已完成且車輛行駛0分鐘，經了解異常原因為司機對手持式設備操作不熟練，載客時未依規定操作及台東地區地形及氣候影響網路訊號不佳，以及該中心對司機薪資趟次採人工修正表單。