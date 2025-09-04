2座千萬元沉箱擱置7年 台東縣府遭檢討

台東卑南溪出海口2座數百公噸、造價4千餘萬元的沉箱製造完成後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，至今7年未安置定位，台東審計室昨到縣議會做審核報告，點出縣府處置不積極，議員也質疑縣府行政效能，縣府表示，最快明年有廠商接手解決。

農業處表示，原廠商因無法克服技術性問題，導致沉箱置放等後續工程無法順利進行，已和廠商解約重新招標，尋求熟悉海事工程的新廠商，可望明年進場接手。

台東富岡漁港2015年起分別遭蘇迪勒與莫蘭蒂颱風損壞，縣府向中央爭取近5億元經費整修，並在卑南溪出海口建造2座大型沉箱預備投放，做好卻擱置7年。

台東審計室昨前往縣議會做審核報告，點出縣府辦理漁港防波堤復建工程計畫欠周延，原可盡速解決的問題卻未積極處理。另指出縣府去年對外表示會找監造、施工廠商及專家學者研議解決辦法，逾一年仍未果，如今沉箱傾斜加劇，安全堪憂。

議員古志成說，萬一沉箱被大水沖走，豈不是浪費公帑。議員王姷力指，當初設計就應評估風險並解決。