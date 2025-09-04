聽新聞
確保學生步行安全 基市公車繞進基中

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市公車處公告，配合國立基隆高中通學需求，平日上午7時從國家新城發車R82班次繞駛進入基隆高中校園內。圖／基隆高中提供
基隆市公車處公告，配合國立基隆高中通學需求，平日上午7時從國家新城發車R82班次繞駛進入基隆高中校園內。圖／基隆高中提供

基隆市公車處公告，配合基隆高中通學需求，平日上午7時從國家新城發車R82班次公車繞駛進入基中校園，再行駛回原路線到八堵火車站及七堵火車站，前後班次發車時間略為調整。

市公車處公告，R82公車路線原行駛動線為國家新城、樂利三街、麥金路、長庚醫院、安樂路1段、安樂區行政大樓、安和一街，繞建德國中小一圈後走安和一路。接著是安樂路一段、麥金路、富景天下社區、國安路、八堵路、八堵火車站、光明路、七堵區行政中心、七堵火車站。

公車處說，9月1日起行駛動線變更，原路線在八堵路後，改接到源遠路進基隆高中校園內下客及迴轉後，再繞回源遠路往八堵火車站接原線。

有網友反映，R系列當初用意是為了安樂區有到八堵、七堵車站的快捷公車而設置，如今推動成「校車」，恐延遲其他上班族及他校學生到站時間。

基中校長鍾定先說，基中附近交通流量大，從八堵車站到學校通學路程中，人行空間不足，為避免在八堵圓環附近發生交通事故，才會爭取公車繞駛到校園內，繞進校園只需5至10分鐘。

公車處副處長曾令偉說，今年有基隆女中等5校申請學生專車，多由市區接駁至學校門口，因公車處駕駛員不足，增班或闢學生專車有困難，繞駛基隆高中成效將滾動調整。

確保學生步行安全 基市公車繞進基中

