宜蘭米界奧斯卡大賽 周日公布入圍 猜中冠軍免費吃一年

「宜蘭嚴選米」曾在台北地區拍賣每公斤3萬6千元高價，品質受肯定，縣府透過舉辦嚴選米大賽激勵稻農提升技術，該項比賽的人氣票選及預測冠軍抽獎活動，訂9月7日上午10時在宜蘭傳藝月河廣場舉行，邀民眾試吃票選最佳人氣獎。

宜蘭只種一期稻作，不但白米好吃，還能外銷日本，縣府為推廣「宜蘭嚴選米」品牌，舉辦嚴選優質米競賽邁入第8年，被視為米界的「奧斯卡獎」榮譽。

今年吸引32位農友報名參賽，自6月起經過第一階段田間檢查、第二階段農藥殘留檢驗及第三階段SGS的DNA鑑定、稻穀多重分析等層層篩選，預計會有17位農友取得角逐冠軍門票。

此次冠軍賽第一回合的人氣票選在國立傳統藝術中心宜蘭園區的月河廣場舉辦，活動當天會公布入圍的17位農友，同時邀請現場民眾進行「盲測」試吃票選最佳人氣獎，完成試吃及票選的前100位民眾可獲精美小禮。

今年加碼推出「預測冠軍」抽獎，當天17位參賽農友都會到場，民眾前往現場投票並預測嚴選米的冠軍得主，未來在冠軍出爐後，會由主辦單位抽出5位幸運得主，每人免費獲得50公斤宜蘭嚴選米，足夠一個人吃上一整年。