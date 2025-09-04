聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭米界奧斯卡大賽 周日公布入圍 猜中冠軍免費吃一年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
「宜蘭嚴選米」競賽第一回合在傳藝月河廣場舉行。圖／縣府提供
「宜蘭嚴選米」競賽第一回合在傳藝月河廣場舉行。圖／縣府提供

「宜蘭嚴選米」曾在台北地區拍賣每公斤3萬6千元高價，品質受肯定，縣府透過舉辦嚴選米大賽激勵稻農提升技術，該項比賽的人氣票選及預測冠軍抽獎活動，訂9月7日上午10時在宜蘭傳藝月河廣場舉行，邀民眾試吃票選最佳人氣獎。

宜蘭只種一期稻作，不但白米好吃，還能外銷日本，縣府為推廣「宜蘭嚴選米」品牌，舉辦嚴選優質米競賽邁入第8年，被視為米界的「奧斯卡獎」榮譽。

今年吸引32位農友報名參賽，自6月起經過第一階段田間檢查、第二階段農藥殘留檢驗及第三階段SGS的DNA鑑定、稻穀多重分析等層層篩選，預計會有17位農友取得角逐冠軍門票。

此次冠軍賽第一回合的人氣票選在國立傳統藝術中心宜蘭園區的月河廣場舉辦，活動當天會公布入圍的17位農友，同時邀請現場民眾進行「盲測」試吃票選最佳人氣獎，完成試吃及票選的前100位民眾可獲精美小禮。

今年加碼推出「預測冠軍」抽獎，當天17位參賽農友都會到場，民眾前往現場投票並預測嚴選米的冠軍得主，未來在冠軍出爐後，會由主辦單位抽出5位幸運得主，每人免費獲得50公斤宜蘭嚴選米，足夠一個人吃上一整年。

延伸閱讀

三立紀錄片「戰地阿特」入圍生態界奧斯卡 白心儀收珍古德來信

全港學生國情知識大賽9000人參加 增加閱兵、抗戰題目

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

宜蘭「嚴選米」競賽周日試吃票選及預測冠軍 有機會抽中好米吃整年

相關新聞

宜蘭米界奧斯卡大賽 周日公布入圍 猜中冠軍免費吃一年

「宜蘭嚴選米」曾在台北地區拍賣每公斤3萬6千元高價，品質受肯定，縣府透過舉辦嚴選米大賽激勵稻農提升技術，該項比賽的人氣票...

確保學生步行安全 基市公車繞進基中

基隆市公車處公告，配合基隆高中通學需求，平日上午7時從國家新城發車R82班次公車繞駛進入基中校園，再行駛回原路線到八堵火...

花蓮大橋重建新橋增高約2.5公尺 5日通車

花蓮大橋因地震分兩階段重建，公路局東區養護工程分局花蓮工務段指出，第一階段新橋9月5日完成並開放通行，當天上午確認交維改...

2座千萬元沉箱擱置7年 台東縣府遭檢討

台東卑南溪出海口2座數百公噸、造價4千餘萬元的沉箱製造完成後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，至今7年未安置定位，台東審...

宜蘭羅東鎮樂齡長者免費體適能檢測 教你斷捨離收納可以簡單做

宜蘭羅東鎮立圖書館今天起舉辦「樂活羅東～極簡自在放輕鬆」樂齡系列活動，由東風鐵人專業團隊設置體適能檢測站，為長者進行心肺...

台東無牙醫鄉鎮再減一 衛生局：朝偏鄉牙醫資源平衡邁進

台東縣約有77位牙科醫師，但8成以上都集中在市區，根據資料包括卑南、鹿野、達仁及東河等4鄉完全沒有開設牙科診所，醫療資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。