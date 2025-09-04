聽新聞
花蓮大橋重建新橋增高約2.5公尺 5日通車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮大橋重建採二階段施工，上游側新橋增高2.5公尺，本月5日起改建下游舊橋。記者王思慧／攝影
花蓮大橋重建採二階段施工，上游側新橋增高2.5公尺，本月5日起改建下游舊橋。記者王思慧／攝影

花蓮大橋因地震分兩階段重建，公路局東區養護工程分局花蓮工務段指出，第一階段新橋9月5日完成並開放通行，當天上午確認交維改道完善後，用路人可行駛上游側新橋，接著進入第二階段拆除舊橋與新建橋體工程，估明年下半年完工。

花蓮大橋啟用逾半世紀，是連接花蓮市與東海岸線的橋梁，過去由2座橋組成，南下往月眉、海岸線的橋是一代橋，在1968年完工；北上的二代橋在2002年完工啟用。

2018年0206花蓮大地震導致橋梁位移60公分，且多處龜裂隆起，前立委蕭美琴、徐榛蔚任內皆爭取舊橋重建，交通部斥資24億元，於2023年7月動工；為避免影響用路人權益，先施作南下上游側橋，北上橋改雙向通行。

由於河床變高，每下起豪大雨，溪水暴漲接近橋面，因此新橋比舊橋增高約2.5公尺，橋面寬度24.8公尺，分為南北各二線道，路旁設有寬約1.75公尺的人行道，改建工程全長為1100公尺，橋長約595公尺，採鋼箱型梁橋設計提高耐震度。

用路人可行駛上游側新橋，為雙向各一線車道，舊橋持續施工。

