鷄籠中元祭主普壇「開燈放彩」 照亮基隆夜空

中央社／ 基隆3日電

傳承171年的鷄籠中元祭，今天晚間6時許在主普壇舉行「開燈放彩」儀式，絢爛燈飾妝點主普壇，搭配高空煙火照亮基隆夜空，成為在地最亮眼的地標，引導好兄弟前來接受供養。

「開燈放彩」儀式在基隆市副市長邱佩琳、今年輪值主普吳姓宗親會主委吳春成、理事長吳阿彬、執行長吳政材，及各姓宗親會代表到場見證下舉行。

儀式由北管藝師演奏蟠桃會揭開序幕，在道士淨壇後，由邱佩琳、輪值主普的吳姓宗親會、基隆市文化觀光局長江亭玫、議長童子瑋及文化部文化資產局長陳濟民等人，齊聚壇前點亮燈飾，現場並施放高空煙火，照亮基隆夜空，引導好兄弟前來接受供養，同時期盼藉由儀式為基隆帶來平安。

邱佩琳致詞表示，她在基隆看到大家的良與善，這是各地無法比擬，各姓氏宗親用盡最大心力傳承中元祭文化，感謝各姓氏宗親讓基隆成為矚目焦點，也讓基隆人的良與善能被看見，相信老大公們看見後代子孫祥和齊聚，必定深感欣慰。

江亭玫受訪說，5日舉行的重頭戲放水燈遊行，除安排嶄新的表演活動外，與基隆市締結為姊妹市的日本廣島縣吳市，也將帶領吉祥物參與遊行，帶來約4分鐘的舞蹈表演共襄盛舉。

基隆 好兄弟 邱佩琳

