花蓮將軍府1936園區 獲韓國設計競賽金獎

花蓮市美崙溪畔的將軍府，原為日治時期高階軍官宿舍群，花蓮縣文化局爭取中央經費，耗時逾3年修復，將文化資產轉型為公辦民營的藝文基地，獲得韓國K-Design Award金獎。

花蓮縣文化局表示，韓國K-Design Award為全球設計師、設計機構與公司提供展示卓越設計理念的平台，競賽涵蓋工業設計、空間及建築設計與傳達設計等領域，得獎率僅5%至10%，金獎比例僅占3%。

花蓮縣文化局表示，「花蓮將軍府1936」為1930年代的高階軍官宿舍群，共有8幢日式木構建築，包括單棟與雙拼宿舍，其中1棟為縣級古蹟，中央及縣府挹注新台幣2.6億元修復，並委外營運，去年4月1日正式開幕。

花蓮縣文化局表示，「花蓮將軍府1936」以「減法設計」為核心策略，保留歷史原貌，修復過程依循日式木構技法，並強化防蟲、防潮工法提升耐久性；內部空間導入空調、照明、消防與嵌入式家具設計，兼顧歷史氛圍與現代使用需求。

景觀設計則延續日式庭園特質，透過水池、龜島等自然石材營造山水意象，並以美崙山與美崙溪畔作為藉景，拆除圍牆改以綠籬及綠地界定，透過現代工法，將原本封閉的軍事居所轉化為融合建築、景觀與社會互動的公共文化場域。

功能規劃上，花蓮縣文化局表示，園區結合文創品牌、茶屋、展覽空間與市集等，透過公辦民營模式導入永續經營理念，讓將軍府不僅是歷史見證，更成為市民生活參與及文化交流的場域。

花蓮縣文化局表示，將軍府1936園區榮獲K-DesignAward金獎，證明花蓮的歷史建築活化不僅能守護文化記憶，也能讓花蓮的故事被世界看見。