花蓮將軍府1936園區 獲韓國設計競賽金獎

中央社／ 花蓮縣3日電

花蓮市美崙溪畔的將軍府，原為日治時期高階軍官宿舍群，花蓮縣文化局爭取中央經費，耗時逾3年修復，將文化資產轉型為公辦民營的藝文基地，獲得韓國K-Design Award金獎。

花蓮縣文化局表示，韓國K-Design Award為全球設計師、設計機構與公司提供展示卓越設計理念的平台，競賽涵蓋工業設計、空間及建築設計與傳達設計等領域，得獎率僅5%至10%，金獎比例僅占3%。

花蓮縣文化局表示，「花蓮將軍府1936」為1930年代的高階軍官宿舍群，共有8幢日式木構建築，包括單棟與雙拼宿舍，其中1棟為縣級古蹟，中央及縣府挹注新台幣2.6億元修復，並委外營運，去年4月1日正式開幕。

花蓮縣文化局表示，「花蓮將軍府1936」以「減法設計」為核心策略，保留歷史原貌，修復過程依循日式木構技法，並強化防蟲、防潮工法提升耐久性；內部空間導入空調、照明、消防與嵌入式家具設計，兼顧歷史氛圍與現代使用需求。

景觀設計則延續日式庭園特質，透過水池、龜島等自然石材營造山水意象，並以美崙山與美崙溪畔作為藉景，拆除圍牆改以綠籬及綠地界定，透過現代工法，將原本封閉的軍事居所轉化為融合建築、景觀與社會互動的公共文化場域。

功能規劃上，花蓮縣文化局表示，園區結合文創品牌、茶屋、展覽空間與市集等，透過公辦民營模式導入永續經營理念，讓將軍府不僅是歷史見證，更成為市民生活參與及文化交流的場域。

花蓮縣文化局表示，將軍府1936園區榮獲K-DesignAward金獎，證明花蓮的歷史建築活化不僅能守護文化記憶，也能讓花蓮的故事被世界看見。

花蓮 設計師 文化局

相關新聞

宜蘭羅東鎮樂齡長者免費體適能檢測 教你斷捨離收納可以簡單做

宜蘭羅東鎮立圖書館今天起舉辦「樂活羅東～極簡自在放輕鬆」樂齡系列活動，由東風鐵人專業團隊設置體適能檢測站，為長者進行心肺...

台東無牙醫鄉鎮再減一 衛生局：朝偏鄉牙醫資源平衡邁進

台東縣約有77位牙科醫師，但8成以上都集中在市區，根據資料包括卑南、鹿野、達仁及東河等4鄉完全沒有開設牙科診所，醫療資源...

肩扛百年技藝與人情溫暖 98歲掃帚阿公巡市叫賣

「掃帚老張」靠著有力雙手，綁出耐用的傳統掃帚，隨機出現在全台兜售；經常說要退休，但98歲的他，仍扛著掃帚四處叫賣。他肩上...

公墓新櫃搶手！台東關山鎮開放申請 民眾連夜排隊等候

台東縣關山鎮公所今天上午開放公墓「懷恩堂」新櫃位及神主牌位開賣，規定每人最多只能登記購買2個櫃位。開放前一天就有北漂鎮民...

宜蘭「嚴選米」競賽周日試吃票選及預測冠軍 有機會抽中好米吃整年

宜蘭好米曾在台北地區拍賣每公斤3萬6000元高價，品質深受肯定，縣府透過舉辦嚴選米大賽激勵稻農提升技術，該項比賽的人氣票...

93軍人節台東縣辦秋祭典禮 緬懷烈士奉獻精神

今天93軍人節，台東縣辦理革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮，由縣府秘書長盧協昌擔任主祭，帶領各界與會代表、烈士遺族家屬向先賢烈...

