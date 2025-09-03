宜蘭羅東鎮樂齡長者免費體適能檢測 教你斷捨離收納可以簡單做

宜蘭羅東鎮立圖書館今天起舉辦「樂活羅東～極簡自在放輕鬆」樂齡系列活動，由東風鐵人專業團隊設置體適能檢測站，為長者進行心肺功能等檢測，此外還有斷捨離等講座；圖書館2樓搭配活動規畫「銀髮新時尚-青春不老熟齡正好」書展，鼓勵更多長者走進圖書館，豐富身心靈健康。

樂齡系列活動日期9月3、4日及9月11、12日，「體適能檢測站」透過科技儀器進行血壓測量、身體組成分析、肌力適能、柔軟度適能及心肺適能等多項檢測，協助65歲以上長者深入了解自身體適能狀況，調整生活及飲食方式。

除了體適能檢測外，另有「跟著我做～原來斷捨離可以這麼簡單」專業講座，邀請擁有日本清掃收納協會一級證書的黃冠茵收納師，藉由對物品進行「減法」為自己的生活加分，透過減法生活斷捨離不要的物品，現場示範引導長者養成良好的整理與收納習慣。

另以「柔軟運動VS.健康生活」為主題，邀請運動達人孫駿講師帶領長者認識日常運動與健康管理的重要性，在「柔軟運動VS.健康生活」主題講座中，指導參與者運用瑜珈球進行簡易訓練，養成規律運動習慣。

今天第一場活動結束後，後續有3場，時間及內容是9月4日上午8時40分至中午12時，健康體適能檢測，健康講座：生活保健課程（彈力球的操作）；9月11日上午8時40分至中午12時，健康體適能檢測，講座主題：跟著我做～原來斷捨離可以這麼簡單；9月12日上午8時40分至中午12時，健康體適能檢測，健康講座：生活保健課程（彈力球的操作），這3場都還有10幾個名額。