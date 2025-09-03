快訊

花蓮文旦柚開賣 縣府攜手全聯門市上架、抽獎促銷

中央社／ 花蓮縣3日電

今年因颱風水患重創南部文旦柚產區，花蓮文旦柚行情看好，還首度與連鎖超市合作，在全聯超過1200家門市上架嚴選花蓮文旦柚，消費者購買後，登錄發票還可參加抽獎。

縣府今天舉行記者會，宣告2025文旦柚節開跑，縣長徐榛蔚表示，花蓮文旦柚不僅是優質農產品，更是農友與土地共同努力的結晶。縣政府攜手多元合作，透過展售、市集與農遊體驗，讓全台民眾都能品嚐花蓮文旦柚的幸福滋味。

徐榛蔚指出，花蓮是全台最重要的文旦柚產區之一，種植面積約占全國1/4，今年產量達1萬5000公噸。縣府透過多元推廣方式，讓花蓮文旦更加貼近消費者生活，也持續提升品牌形象與市場競爭力。

縣府農業處說明，今年首度以「文旦創新」為主題，攜手15家農友、麵包店、飲品、冰品、伴手禮及食品加工業者，推出結合花蓮文旦的創新應用，讓文旦從餐桌延伸至生活日常；也與各鄉鎮農會合作，規劃多場展售活動，至台北希望廣場、圓山花博、新北板橋及建國花市等地展售，將花蓮文旦柚送達全台消費者。

同時攜手全聯福利中心，全台1200多家門市於8月29日至10月9日上架嚴選花蓮文旦柚，消費者只要購買並登錄發票，即可參加萬元大獎抽獎，在日常採買中就能輕鬆支持在地農產。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說，今年西部文旦柚產量驟減很多，東部雖受4月乾旱影響，少了2、3成，整體還是全台產量最穩定的地區，目前農友產銷順利，詢問度跟收購狀況都很好，盤價從新台幣18元、20元起跳，不少西部盤商都是整個果園一起盤下。

文旦 消費者 花蓮縣政府

