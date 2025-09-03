車輪陷格柵摔傷提6700萬國賠 宜縣：符合設計拒賠

陳姓女子指控，3月在宜蘭騎自行車時，前輪因陷入排水格柵而摔倒受傷。陳女提出國家賠償共6700萬餘元，縣府國賠小組審議後，認定格柵小於3公分符合設計規範，決議拒絕賠償。

台北市年約60歲的陳姓女子，3月1日上午9時許，與丈夫各騎一輛自行車，行經宜蘭縣礁溪鄉大塭路及塭底路口時，陳女的丈夫已先通過排水格柵，陳女通過時，自行車前輪陷入排水格柵，因而跌倒受有頸椎脊髓損傷等傷害。

事發後，陳女向宜蘭縣政府提出國家賠償，請求共新台幣6700萬餘元賠償，其中精神慰撫金占最大宗，陳女部分3000餘萬元，加上丈夫、兒女，精神慰撫金逾4000萬元。

宜蘭縣政府交通處長黃志良今天向中央社記者表示，此事件並沒有因為縣府管理公共設施疏失或失當，造成民眾身體受傷，縣府國賠審議小組依照國家賠償法規定，日前決議拒絕國賠。

黃志良說，排水格柵間距小於3公分，設計上符合公路排水設計規範，且此處從民國107年完工至今，並未出現異常情形，縣府也安排日常性巡查，沒有管理失當。