快訊

75歲岳父林光寧ICU治療中 蕭敬騰「19字回應」曝最新病況

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

台東最美星空粉專撤台獨照 縣府：尊重不同聲音

中央社／ 台東縣3日電

台東縣政府日前在綠島人權園區舉辦「最美星空音樂會」獲好評。事後活動粉專照片出現「台灣獨立」旗幟，縣府撤照，遭質疑「政治審查」。台東縣府今天澄清，尊重不同聲音。

台東縣政府8月30日在綠島人權公園舉辦台東最美星空活動，事後臉書粉絲專頁「台東最美星空」貼文「在星辰與浪潮相伴的夜晚，我們齊聚綠島人權紀念公園，迎來2025台東最美星空音樂會的最終章」。

貼文說，「這一夜，我們在綠島上唱歌、拍照、相聚；在大自然的舞台裡，與音樂和心靈一起旅行。沒有煙火，只有無盡的掌聲。」

粉專除了貼文，還放上數張當晚照片，眼尖民眾發現其中一張照片，坐在草皮上的民眾舉著數面「台灣獨立」的旗幟，台東縣政府發現後火速撤下照片。

民眾紛紛留言，「辦在人權紀念公園，然後，後來還把原來有台獨旗的照片刪除也太可笑了吧？」、「連曾經關台獨分子的監獄都不能舉台獨旗？」、「真諷刺，在綠島人權紀念公園舉辦的活動紀錄照片，結果卻被政治審查，發表後編輯刪除」，批評留言一面倒。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正接受媒體聯訪表示，希望透過音樂讓更多人來台東，感受台東的自然生態，感受台東的星空之美，這次綠島場的演出非常成功。

他說，事後照片的呈現，部分網友有不同的聲音，「我們都聽到了」，台東縣政府尊重各種不同聲音，也希望所有朋友來台東，來享受台東的好環境，透過音樂享受台東最美星空。

台東 音樂會

延伸閱讀

監察院主辦APOR監察使年會 逾10國120人參與

刺激淡季觀光 台東縣府補助旅行社雙層巴士一日遊程

文化成永續核心資產 台東獲永續旅遊文化行動獎

2025台東最美星空音樂會最終章 明晚綠島人權紀念公園壓軸登場

相關新聞

台東無牙醫鄉鎮再減一 衛生局：朝偏鄉牙醫資源平衡邁進

台東縣約有77位牙科醫師，但8成以上都集中在市區，根據資料包括卑南、鹿野、達仁及東河等4鄉完全沒有開設牙科診所，醫療資源...

肩扛百年技藝與人情溫暖 98歲掃帚阿公巡市叫賣

「掃帚老張」靠著有力雙手，綁出耐用的傳統掃帚，隨機出現在全台兜售；經常說要退休，但98歲的他，仍扛著掃帚四處叫賣。他肩上...

公墓新櫃搶手！台東關山鎮開放申請 民眾連夜排隊等候

台東縣關山鎮公所今天上午開放公墓「懷恩堂」新櫃位及神主牌位開賣，規定每人最多只能登記購買2個櫃位。開放前一天就有北漂鎮民...

宜蘭「嚴選米」競賽周日試吃票選及預測冠軍 有機會抽中好米吃整年

宜蘭好米曾在台北地區拍賣每公斤3萬6000元高價，品質深受肯定，縣府透過舉辦嚴選米大賽激勵稻農提升技術，該項比賽的人氣票...

93軍人節台東縣辦秋祭典禮 緬懷烈士奉獻精神

今天93軍人節，台東縣辦理革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮，由縣府秘書長盧協昌擔任主祭，帶領各界與會代表、烈士遺族家屬向先賢烈...

台東2個千萬沉箱岸上一放7年 縣府遭審計室糾正

台東卑南溪出海口2個數百公噸造價4千餘萬元的「沉箱」，製造完成後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，致使沉箱仍未安置定位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。