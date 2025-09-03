台東最美星空粉專撤台獨照 縣府：尊重不同聲音

台東縣政府日前在綠島人權園區舉辦「最美星空音樂會」獲好評。事後活動粉專照片出現「台灣獨立」旗幟，縣府撤照，遭質疑「政治審查」。台東縣府今天澄清，尊重不同聲音。

台東縣政府8月30日在綠島人權公園舉辦台東最美星空活動，事後臉書粉絲專頁「台東最美星空」貼文「在星辰與浪潮相伴的夜晚，我們齊聚綠島人權紀念公園，迎來2025台東最美星空音樂會的最終章」。

貼文說，「這一夜，我們在綠島上唱歌、拍照、相聚；在大自然的舞台裡，與音樂和心靈一起旅行。沒有煙火，只有無盡的掌聲。」

粉專除了貼文，還放上數張當晚照片，眼尖民眾發現其中一張照片，坐在草皮上的民眾舉著數面「台灣獨立」的旗幟，台東縣政府發現後火速撤下照片。

民眾紛紛留言，「辦在人權紀念公園，然後，後來還把原來有台獨旗的照片刪除也太可笑了吧？」、「連曾經關台獨分子的監獄都不能舉台獨旗？」、「真諷刺，在綠島人權紀念公園舉辦的活動紀錄照片，結果卻被政治審查，發表後編輯刪除」，批評留言一面倒。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正接受媒體聯訪表示，希望透過音樂讓更多人來台東，感受台東的自然生態，感受台東的星空之美，這次綠島場的演出非常成功。

他說，事後照片的呈現，部分網友有不同的聲音，「我們都聽到了」，台東縣政府尊重各種不同聲音，也希望所有朋友來台東，來享受台東的好環境，透過音樂享受台東最美星空。