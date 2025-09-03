快訊

台東無牙醫鄉鎮再減一 衛生局：朝偏鄉牙醫資源平衡邁進

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣卑南鄉衛生所去年12月成立牙科部，不僅為當地居民帶來便利，也為全縣朝偏鄉牙醫資源平衡邁進一步。圖／台東縣衛生局提供
台東縣卑南鄉衛生所去年12月成立牙科部，不僅為當地居民帶來便利，也為全縣朝偏鄉牙醫資源平衡邁進一步。圖／台東縣衛生局提供

台東縣約有77位牙科醫師，但8成以上都集中在市區，根據資料包括卑南、鹿野、達仁及東河等4鄉完全沒有開設牙科診所，醫療資源明顯失衡；縣府衛生局表示，目前卑南鄉已有牙醫師進駐診療服務，其他3鄉鎮則搭配巡迴醫療車，實施巡迴診療。

衛生局長孫國平表示，所謂牙醫資源匱乏和缺牙醫師是兩種層面來看，依台東人口面積來概算，確實牙醫師比相對較少，但並未完全無牙醫可看或必須舟車勞頓到外縣市的地步，且持續都有相關計畫在推動執行，讓偏鄉牙醫資源得以平衡補償。

他說，以卑南鄉為例，過去在沒有牙醫的情況下，16000名鄉親看牙就很困擾，好在從衛生所、衛生局到中央及民間企業合作下，積極推動計畫，去年12月成立牙科部啟用，由公費牙醫師鄭于安返鄉服務，讓卑南鄉有牙醫門診，民眾不再牙疼。

至於現階段沒有牙醫的鄉鎮，孫國平進一步指出搭配2部巡迴醫療車，並和牙醫師公會合作，定期定點前往社區診療，如東河鄉就有長期推動在宅醫療的「都蘭診所」，從今年7月開始與牙醫師合作，每週定期到東河鄉巡迴駐診，為居民提供基礎的口腔醫療服務。

另為強化偏遠地區兒童的健康照護與福利，縣府結合台灣兒童發展早期療育協會及邱宏正牙科診所，積極推動「兒童微笑計畫」， 不僅跨海前進綠島辦理發展遲緩兒童早期療育篩檢與牙科口腔保健服務，未來也擴及其他偏鄉醫療服務。

「有牙醫很方便！不用再擔心牙痛問題。」卑南劉姓鄉民說，過去很怕牙痛，因為鄉內沒有醫師可看，去年有醫師後，看診安心多了。另東河鄉張姓鄉民表示，從泰源到市區看牙要花1個小時車程，現在有固定巡迴診療，省時又省錢。

牙醫 醫師 台東 衛生局

相關新聞

