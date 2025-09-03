公墓新櫃搶手！台東關山鎮開放申請 民眾連夜排隊等候

台東縣關山鎮公所今天上午開放公墓「懷恩堂」新櫃位及神主牌位開賣，規定每人最多只能登記購買2個櫃位。開放前一天就有北漂鎮民專程搭車返鄉漏夜排隊，截至中午共有121位挑選完成心目中理想位置。

關山鎮公所表示，這次開放新設置的納骨櫃位共計840位、神主牌位336個，採新穎現代化的設計加上座落方位，吸引數十位民眾在公墓連夜排隊準備早上的開放登記；登記的民眾須在1個月內完成相關手續的辦理及繳費，未完成者下個月則會進行釋出等待有緣人。

議員陳宏宗清早也來到納骨堂櫃位申請的場地瞭解情況，他表示，詢問有為家裡的先人挑選，也有不少還是夫妻、兄弟姐妹生前先預購的。據了解，在外縣市的櫃位動輒超過10萬元以上，相對關山鎮即使非鎮民的售價也便宜很多。關山鎮納骨塔收費標準，以特別精華區個人櫃關山鎮民4萬5000元、非本鎮則是6萬7500元。

許多人對於現場連夜排隊的情形覺得有點訝異，關山鎮公所現場準備椅子提供先後順序，十多位民眾採取「車宿」公墓的方式。關山鎮公所提醒民眾，如果完成挑選櫃位必須在1個月內完成相關的資料申請和繳費，若期限內未完成者10月3日會將其釋出並再開放登記。