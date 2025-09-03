肩扛百年技藝與人情溫暖 98歲掃帚阿公巡市叫賣

「掃帚老張」靠著有力雙手，綁出耐用的傳統掃帚，隨機出現在全台兜售；經常說要退休，但98歲的他，仍扛著掃帚四處叫賣。他肩上扛著的是人情的溫暖和台東特有百年文化。

過去，「掃帚老張」總是隨機出現在台東縣各鄉鎮，年輕時甚至跑遍全台灣；近年，台東縣民眾會在社群網站追蹤「掃帚老張」，互相告知他出現在哪裡賣掃帚。這幾天他都待在台東市區，鮮少下鄉和到外縣市。

「掃帚老張」的掃帚是用山豬耳草（粽葉蘆）和藤條皮綁成，雙掌、雙手腕必須很有力，才有辦法拉緊。他說，手掌力道要夠，才能拉緊，如果綁不緊，掃一下就鬆了，以後人家就不買了，「我的掃帚可以用5年，信用好，很多人都跑到家裡買，有的買上百隻」。

「掃帚老張」本名張水，綁掃帚的手法是他30歲時自創，已經綁了60幾年，磨練出驚人的手腕力。他常自豪地說：「比握手力全台灣沒人能抵擋過我」。他說，有些年輕人看他瘦巴巴，不相信，找他握手，結果剛握到手還沒用力，對方就痛得求饒。

張水肩扛大掃帚，手掛著小掃帚。大掃帚除了一般民眾買來掃地外，它還是台東百年炮炸肉身寒單爺的「天地掃」。肉身寒單爺打赤膊，搖擺榕樹扇，接受鞭炮轟炸，相當威風，抬轎人手中會揮舞掃帚。

陳姓資深肉身寒單爺說，這支掃帚在「天」和「地」之間揮動，幫忙抵擋鞭炮，所以叫做「天地掃」；通常選擇「掃帚老張」的掃帚，因受炮轟與寒單爺加持後，信徒認為有驅魔避邪功效，爭相購買。

小掃帚又稱作「吉祥小掃帚」，除了可清掃神明桌外，在台灣傳統宗教民俗與原住民文化信仰中，也常被倒掛於居家空間，作為趨吉避凶、避邪祈福之用。

成功鎮文史工作者鄭國正說，從有記憶開始，在成功小鎮的街道路上，總會「不期而遇」與賣掃帚的老張碰個頭，「氣色紅潤、沒有老態龍鍾，腰桿跟他賣的掃帚一樣挺直」。

他說，「掃帚老張」每次總希望民眾一次能買雙數，討個吉利，祝福所有好朋友「雙雙對對萬年富貴」。相逢自是有緣，無論「買」或「賣」不只是單純的交易，而是人情的溫暖，無價的回憶。

鄭國正說，每次望著「掃帚老張」走遠的身影，衷心祝福「老張」健康快樂，希望下一次在「成功的路上」能很快再碰面。

「掃帚老張」的2個兒子和孫女傳承他的事業，在原有的「1大1小」掃帚外，又開創了一些文創小物，分別在台中、台東開業，讓「掃帚不只是掃帚」。

「掃帚老張」幾年前逢人就說「賣完了，就不賣了」，但現在還是經常在市區看到他扛掃帚叫賣的身影。李姓婦女說：「老張很可愛，每次都說他賣完就不賣了，所以我一次都買5、6支，這樣被騙了好多年，可是很願意被騙，很慶幸他身體健朗，所以我們才買得到好用的掃帚」。

有民眾在臉書說：「全台灣找不到這麼好的掃帚」、「試掃之後真的給力，立刻又買了一把給家人」、「這種掃帚我家有買，撐了三代」、「這個掃帚超級好評，超級耐用」。

今年98歲的「掃帚老張」，肩上扛的是人情溫暖和台東的百年炮炸寒單爺文化，以及即將失傳的技藝。