宜蘭「嚴選米」競賽周日試吃票選及預測冠軍 有機會抽中好米吃整年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭米好吃,還能外銷日本。「宜蘭嚴選米」競賽登場了,第一回合的人氣票選及預測冠軍抽獎活動,訂周日上午在宜蘭傳藝月河廣場舉行,邀請民眾試吃票選最佳人氣獎,只要精準預測冠軍米得主的民眾,有機會抽中好米吃整年。
宜蘭好米曾在台北地區拍賣每公斤3萬6000元高價，品質深受肯定，縣府透過舉辦嚴選米大賽激勵稻農提升技術，該項比賽的人氣票選及預測冠軍抽獎活動，訂周日上午在宜蘭傳藝月河廣場舉行，邀請民眾試吃票選最佳人氣獎，今年更加碼預測冠軍米得主，預測精準者有機會抽中好米吃整年。

宜蘭只種一期稻作，不但白米好吃，還能外銷日本。宜蘭縣政府為推廣「宜蘭嚴選米」品牌，舉辦嚴選優質米競賽邁入第8年，被視為米界的「奧斯卡獎」榮譽，今年吸引32位農友報名參賽，自6月起經過第一階段田間檢查、第二階段農藥殘留檢驗及第三階段SGS的DNA鑑定、稻穀多重分析等層層篩選，預計會有17位農友取得角逐冠軍門票。

此次冠軍賽第一回合的人氣票選，訂9月7日上午10時在國立傳統藝術中心宜蘭園區的月河廣場舉辦，活動當天會公布入圍的17位農友，同時邀請現場民眾進行「盲測」試吃，試吃後票選最佳人氣獎，凡是完成試吃及票選的前100位民眾可獲精美小禮。

此外，縣政府及縣農會為感謝全國民眾對宜蘭嚴選優質米的支持，今年加碼推出「預測冠軍」抽獎，當天17位參賽農友都會到場，民眾前往現場投票並預測嚴選米的冠軍得主，未來在冠軍出爐後，會由主辦單位抽出5位幸運得主，每人免費獲得50公斤宜蘭嚴選米，足夠一個人吃上一整年，歡迎民眾踴躍參與。

當天也會有嚴選米第一階段專家評審，邀請知名飯店、餐飲業的主廚、美食家及學術界專科老師組成「美食專家評審團」，透過品嘗米飯的色澤、香味、口感，經由專家挑剔的味蕾評比心目中最美味的白米，這部分佔總比賽成績10%。

另外40％是機器檢測品質，50％是本月17日舉行的「觀能品評」，邀請7名專家進行視、味、嗅、觸、聽覺等五官評審，結束後統計總積分並公布冠軍得主。

