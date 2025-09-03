93軍人節台東縣辦秋祭典禮 緬懷烈士奉獻精神

今天93軍人節，台東縣辦理革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮，由縣府秘書長盧協昌擔任主祭，帶領各界與會代表、烈士遺族家屬向先賢烈士靈位上香、獻花致祭，感念先賢盡忠奉獻精神、並表達烈士忠魂的追思與懷念，典禮歷時15分鐘，過程莊嚴。

盧協昌指出，93軍人節舉辦秋祭典禮，感念及表彰為國捐軀的烈士及因公殉職的英靈，讓社會大眾了解先賢先烈無私奉獻及國軍犧牲小我全年無休保疆衛土精神外，今天也是「全民國防教育日」，期盼國人居安思危、強化應變，一起守護家園。

秋祭革命先烈及陣亡將士典禮，上午8點半在鯉魚山麓忠烈祠舉行，由盧協昌擔任主祭官，海南島陣前起義江廷芳烈士、八六海戰高武雄烈士及黃肇慶烈士、護理師蔡邑敏烈士等遺族及親友皆到場參與，各機關、部隊、學校、社團等首長及各界代表3百餘人與祭，典禮簡單肅穆。