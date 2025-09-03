花蓮16支水環境巡守隊 1至8月300餘次巡檢護家園

花蓮有16支水環境巡守隊，395名志工投入34.42公里巡守範圍，涵蓋溪流、港灣、海岸及濕地等。今年1月至8月完成300餘次巡檢、累積逾1900小時，清理垃圾7117公斤，為良好水環境奠定基礎。

花蓮縣政府環保局表示，響應聯合國永續發展目標（SDGs），以水環境巡守隊為推動河川與海岸治理的核心力量，落實「永續是花蓮的日常」的施政願景。目前全縣共有16支水環境巡守隊，395名志工投入34.42公里的巡守範圍，巡守隊平時執行巡檢、污染通報、淨溪、淨灘、水質監測與環境教育，逐步建構縣域完整的守護網絡。

環保局指出，統計今年1月至8月已完成300餘次巡檢、累積超過1900小時，清理垃圾7117公斤，其中3003公斤回收再利用；並辦理356次河岸清理、37次海岸淨灘，以及90餘場教育訓練與宣導；另外完成65次水質檢測，即時掌握污染熱點，為水質改善提供重要依據。這些基礎工作，奠定花蓮穩健的水環境治理基礎。

除了例行守護，巡守隊也逐步發展出各具特色的行動，延伸到水域保護與環境教育。例如玉里鎮啟模里隊在玉水圳人工濕地推動生態復育，並結合在地國小進行原生動植物復育；秀姑巒溪CEPO’隊進行奚卜蘭島的生態監測與文化資料庫建構，融合原民知識與科學調查。

花蓮市民生社區協會透過狐蝠人偶與原生魚類推廣生態教育，增添親子互動；吉安鄉勝安宮志工隊則以原生與外來龜類為教材，強化正確飼養與保育觀念；秀林鄉和平港巡守隊攜手縣府、野鳥學會與在地企業推動小燕鷗保育，並製作紀錄片「和平歡迎你」，榮獲2025年台北電影節永續電影類金獎。

光復鄉大同巡守隊則結合阿美族「巴拉告」文化重建魚塭，兼顧濕地園區教育與文化傳承；花蓮港巡守隊則與港警、漁會及縣府跨單位合作，維護港區整潔。

花蓮縣環保局指出，各鄉鎮的行動皆顯示，巡守隊不僅是水環境的守護者，更是生態教育與永續發展的推動者。

縣長徐榛蔚表示，唯有全民參與，才能確保花蓮水資源世世代代清澈長流，打造宜居永續的生活環境。每一次巡檢與清理，都是守護家園的重要力量，水環境巡守隊的努力，不僅展現地方治理成果，也已與國際永續目標接軌。無論是推動潔淨水源（SDG 6）、營造永續城市與社區（SDG 11）、強化氣候行動（SDG 13），還是守護海洋（SDG 14）與陸域生態（SDG 15），都以具體行動走在永續的前線。