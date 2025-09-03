台東2個千萬沉箱岸上一放7年 縣府遭審計室糾正

台東卑南溪出海口2個數百公噸造價4千餘萬元的「沉箱」，製造完成後，因富岡漁港海底沉箱基座工程延宕，致使沉箱仍未安置定位，遭審計室糾正，認為縣府作業欠周延，亟待檢討妥處。縣府表示，最快明年有廠商接手解決。

農業處表示，原廠商因遲遲無法克服相關技術性問題，導致後續工程無法順利進行，也包括2個沉箱的置放，目前已和廠商解約，並在今年重新招標尋求熟悉海事工程的新廠商，且已經有廠商有意投標，預計明年有廠商進場接手。

2015及2016年富岡漁港堤防先後遭蘇迪勒與莫蘭蒂颱風打壞後，縣府向中央爭取近5億元經費整修擴建碼頭，並在卑南溪出海口建造2座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，造價4千餘萬元重達逾百噸的沉箱，但做好迄今已擱置7年。

審計室今前往縣議會審核報告時，針對富岡港工程延宕及沉箱問題糾正縣府，認為縣府辦理漁港防波堤復建工程均未能順利執行完成，主要作業計畫欠周延，本因可盡速解決的問題，卻不夠積極尋求方案妥處，降低民眾對政府信心。

另審計發現，縣府去年曾對外說明將責成監造、施工廠商及邀請專家學者共同提出計畫解決問題，未料，迄今已逾1年仍未解決，期間媒體報載沉箱傾斜加劇，安全堪憂；沉箱設置在卑南溪出海口無疑增加抽砂的成本及困難度，估驗計價欠周延。