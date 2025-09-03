告別位移60公分危橋 花蓮大橋新橋5日通車、增高2.5公尺更安全

花蓮大橋啟用逾半世紀，因地震重建採二階段施工。經過2年工期，上游側新橋即將完工，本月5日起改建下游舊橋，用路人改行駛至上游側新橋，為雙向各一線車道，公路局提醒，請用路人行經施工路段時，依現場管制人員指示通行。

花蓮大橋是連接花蓮市與東海岸線的橋梁，2018年0206花蓮大地震時橋梁位移，交通部斥資24億元重建，於2023年7月動工；為避免影響用路人權益，先施作南下上游側橋，北上橋改雙向通行。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段指出，第一階段新橋施工預計於9月5日完成並開放通行，昨天邀集地方及交通單位現勘交維改道措施，當天上午確認交維改道措施調整完善後，用路人可行駛上游側新橋，接著進入第二階段拆除舊橋與新建橋體工程，預估明年下半年完工。

由於河床變高，每下起豪大雨，溪水暴漲接近橋面，因此新橋比舊橋增高約2.5公尺，橋面寬度24.8公尺，分為南北各二線道，路旁設有寬約1.75公尺的人行道，改建工程全長為1100公尺，橋長約595公尺，採鋼箱型梁橋設計提高耐震度。