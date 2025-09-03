直接送學生到校園內準時上學 基隆市公車R82延駛繞進基中

基隆市公車處公告，配合國立基隆高中通學需求，平日上午7時從國家新城發車R82班次繞駛進入基隆高中校園內，再行駛回原路線到八堵火車站及七堵火車站，前後班次發車時間略為調整。

市公車處公告，R82公車路線原來行駛動線為國家新城、樂利三街、麥金路、長庚醫院、安樂路1段、安樂區行政大樓、安和一街，繞建德國中小一圈後走安和一路。安樂路1段。麥金路、富景天下社區、國安路、八堵路、八堵火車站、光明路、七堵區行政中心、七堵火車站。

公車處說，9月1日起行駛動線變更，原路線在八堵路後，改接到源遠路進基隆高中校園內下客及迴轉後，再繞回源遠路往八堵火車站接原線。公車處表示，繞行時間短暫，前後班次發車時間略為調整因應。

基隆高中表示，透過基隆市政府、立委林沛祥及國教署協助，調整R82一個班次，直接把安樂區學生送進校園內，既能準時上學，又能讓孩子不再走到車輛眾多的八堵路或源遠路邊，增加上學的安全性。

不過有網友留言，指R系列當初用意是為了安樂區有到八堵、七堵車站的快捷公車而設置，質疑推動成校車的概念，恐延遲其他上班族及他校學生到站時間。

基隆高中說明，公車入校園是交通部大力推動的政策，主要就是要推展大眾交通工具，更要減少青年學子在通學過程中的傷亡，基中基於這個理念，以國家既有的交通政策目標、維護學生行的安全才積極推動此案，但也不希望因此而影響鄉親，所以目前只限定一班上學時刻的班車入校。