營運36年 不敵虧損 宜縣農會超市月底熄燈

宜蘭縣農會生鮮超市營運36年，是縣內第一個成立生鮮超市的農會，近年來因民眾消費型態改變，加上連鎖超商競爭，導致每年虧損2、300萬元，坑洞愈來愈大。縣農會後討論決定止血，經營到本月底，近日出清商品9折優惠，預計明年初重新開張，轉型成為在地特色農漁產行銷平台。

宜蘭縣農會生鮮超市於1989年開幕，曾經走過風光年代，原本位於林森路邊，門口擺放各式蔬果，位置顯眼且停車方便，早年連鎖超商不普遍時，是宜蘭人採買日常用品及生鮮魚肉蔬果的好去處。幾年前遷移到停車場內側，超市與辦公大樓同一棟，導致民眾開車路過不容易看到，缺乏進超市採買意願。

據了解，縣農會生鮮超市10幾年前就出現虧損，且年年增加，每年達2、300萬元，理事會月前討論，決定不能再虧下去，官方臉書近日貼出結束營業公告，很多人感到震驚與不捨。

縣農會新任總幹事李長珊表示，時下大型連鎖超商大量進貨便宜，宜蘭人也會開車到大台北美式賣場採購，在諸多競爭壓力下，縣農會生鮮超市營運困難，面臨轉型，百餘坪賣場將改以農漁會特色產品為主，協助農友自產自銷，並透過網路開拓行銷管道，預計明年初轉型重新開張。

縣農會公告即日起商品全面9折，出清特價商品折扣更大，本月起會員不再積點，點數必須在月底前使用完畢，同時提醒持有超市提貨券民眾請盡速用完。