聽新聞
0:00 / 0:00

鷄籠中元祭放水燈 後天停收垃圾

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市環保局表示，9月5日鷄籠中元祭放水燈遊行登場，當天暫停垃圾清運1天。圖／基市府提供
基隆市環保局表示，9月5日鷄籠中元祭放水燈遊行登場，當天暫停垃圾清運1天。圖／基市府提供

基隆市傳統年度盛事鷄籠中元祭放水燈將於5日登場，環保局表示，配合當晚花車遊行以及放水燈儀式，市區主要道路實施交通管制，當天暫停垃圾清運1天。全市11處垃圾收運輔助點當天仍會停放垃圾車供民眾交運垃圾。

今年中元祭由吳姓宗親會主普，市府為確保放水燈活動順利進行，當天規畫交通管制方案，市區5日下午5時30分至晚間11時管制車輛通行。當晚9時至隔日凌晨1時，北寧路平浪橋至八斗子車站路段全面封閉。

基隆環保局表示，因應放水燈遊行實施交通管制，5日當天全市暫停垃圾清運1天，市民須要提前做好垃圾處理安排。遊行結束後，環保局會投入人力清潔沿線道路，在最短時間內恢復市容整潔。

環保局說，5日若有垃圾丟棄需求，各地垃圾收運輔助點會照常停放垃圾車，供民眾交運垃圾，地點如下：

暖暖區暖暖班部源遠路78之1號。七堵區七堵班部崇孝街11-4號（吉隆電視斜對面）、百福班部百一街和福一街口（五堵橋下）。

中正區義二路266號前、中正國小。信義區信二路179號（信義區公所對面）、六合街原水源會館旁。中山區西定路加油站西定路190號對面、仁正國宅中山二路89巷口。安樂區崇德路1號前、安一路班部基金一路129巷底。

延伸閱讀

大里掩埋場遠眺可見半山腰裸置垃圾 綠議員憂惡夢

台中環保局首度攜手愛買 10件二手童書、玩具兌換5000綠點

南市災後清運8千噸石綿瓦 2個月做全年總量2.5倍

新北再生家具開學特賣 學生證享折扣 公益兼環保

相關新聞

路邊停車格當自家停車場？破爛賓士車停礁溪近月被開上萬元收費單

宜蘭礁溪路邊停車格停放1輛車頭被撞爛的賓士車，將近1個月沒開走，雨刷夾的收費單一張接一張，民眾看不下去通報警方處理。警方...

營運36年 不敵虧損 宜縣農會超市月底熄燈

宜蘭縣農會生鮮超市營運36年，是縣內第一個成立生鮮超市的農會，近年來因民眾消費型態改變，加上連鎖超商競爭，導致每年虧損2...

鷄籠中元祭放水燈 後天停收垃圾

基隆市傳統年度盛事鷄籠中元祭放水燈將於5日登場，環保局表示，配合當晚花車遊行以及放水燈儀式，市區主要道路實施交通管制，當...

台亞風電宜蘭設廠計畫 藍白力阻綠要嚴審

台亞風能原訂在宜蘭召開風力發電說明會，因地方抗議取消，吳宗憲等立委今天召開「東海岸陸域風電」會議，邀請台東、屏東立委及官...

守護幸福城市公益活動 基隆國門廣場7日登場

國際獅子會300A5區基隆市各分會，7日將在國門廣場舉辦「守護幸福城市」公益活動，現場有攤車供消費，親子同樂。獅子會贊助...

台東YouBike往北拓展至成功鎮 漁港觀光及吃豆花都方便

台東YouBike 2.0上路不到一年，滿意度高達96.6％，不只台東市區租借單車方便，知本溫泉區、關山米國學校、鹿野高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。