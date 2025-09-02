路邊停車格當自家停車場？破爛賓士車停礁溪近月被開上萬元收費單
宜蘭礁溪路邊停車格停放1輛車頭被撞爛的賓士車，將近1個月沒開走，雨刷夾的收費單一張接一張，民眾看不下去通報警方處理。警方今調查發現這輛車的車主剛過戶不久，新車主是北部某公司的公司車，將通知車主若再不移走車輛，以廢棄車輛處置。
這輛白色賓士車的車頭疑似遭撞擊，嚴重毀損，引擎蓋掀起，可以清楚看到車頭引擎結構，保險桿也掉落，撞毀的爛車停在礁溪鄉市區的路邊停車格，有礙市容觀瞻，而且也影響其他用路人停車權益。
附近商家及民眾見狀，沒人敢去移車，只好通報警方，而且收費員依停車規定開收費單，一張接著一張開，雨刷夾著層層堆疊的收費單，最舊的一張收費單日期是上月12日，算算車輛已停放將近1個月，以每小時30元計算收費，扣除不收費時段，停車費大約上萬元。
警方調查這輛車沒有肇事紀錄，而且戶籍在宜蘭的舊車主，日前才把車子過戶給北部某公司。礁溪分局表示，將依廢棄車輛認定標準及查報處理，先在車窗上張貼公告，通知車主把車輛移走，否則將進行拖吊，依廢棄車輛清除掉。
