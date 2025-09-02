台亞風電宜蘭設廠計畫 藍白力阻綠要嚴審

台亞風能原訂在宜蘭召開風力發電說明會，因地方抗議取消，吳宗憲等立委今天召開「東海岸陸域風電」會議，邀請台東、屏東立委及官員參與，強調「業者想插旗？門都沒有」；前立委陳琬惠帶鄉親前往行政院陳情，高喊「台亞風機滾蛋 」；直到下午，立委陳俊宇也有動作了。

宜風陸域風力發電計畫目前在規劃及環境影響評估階段，業者依設立程序舉辦說明會，尚未送入行政機關審查，原定上午在五結鄉舉辦環境影響說明書會議，因租借場地問題而取消說明會，將再擇期辦理。

對此，台亞風能專案總監謝智超表示，尊重反對聲音，公司一向秉持和平理性的態度開放討論，絕非一意孤行，大家可以坐下來討論開發，取得共識平衡；台亞風能執行長李建勳說，台亞風能是民間再生能源業者，沒有任何政黨背景，計畫案除了必須經過行政程序檢核，也要爭取地方共識才能繼續進行，不是想蓋就蓋。

立委吳宗憲今天上午與台東立委黃建賓、屏東立委蘇清泉辦公室主任召開「東海岸陸域風電」會議，邀請部會官員列席，3位立委綁上「逆風」布條象徵逆風而行，堅決抵抗中央政府強推的無共識陸域風電計畫。

不僅台亞風能旗下「東風電力」8月在台東舉辦環評說明會遭民眾反對，同集團旗下「宜風電力」今也遭宜蘭人抗議。立委吳宗憲說，地方共同站出來阻止說明會，「事情就到這邊結束了嗎？不是這樣喔。」地方訴求是停止一切，撤回開發！

吳宗憲提醒，若風電案繼續進行，五結、蘇澳將插滿14支風機，對生態、景觀與居民健康造成影響，西部風電計畫對彰化縣造成的衝擊就是前車之鑑，風機林立、密度驚人，距離小學甚至不到1公里，「西部居民已飽受折磨，難道東部還要再被犧牲一次嗎？」堅決反對無共識風電侵門踏戶。

對此，經濟部允諾，陸域風電只要「地方不同意、中央就不會同意」。

立法院榮譽顧問及民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠上午陪同鄉親前往行政院大門前舉行「台亞風機滾蛋‧守住宜蘭海岸」記者會，遞交陳情書，表達在地居民反對台亞風能開發計畫的立場。

陳琬惠指出，台亞風能宣稱說明會「延期舉行」，未真正撤回開發意圖，不少案例顯示風機在住宅附近運轉會帶來低頻噪音與閃頻，長期影響居民身心健康，宜蘭沿海聚落密集，風機恐危害鄉親，抗議財團以綠能之名行掠奪之實，堅決守護海岸家園，直到台亞風能退出宜蘭。