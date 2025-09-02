快訊

預測宜蘭米冠軍 5名幸運兒可免費獲得1年份好米

中央社／ 宜蘭2日電

宜蘭縣政府及宜蘭縣農會舉辦「宜蘭嚴選米預測冠軍活動」，準確預測今年度冠軍得主的幸運兒，有機會免費獲得1整年份的宜蘭嚴選米。

縣府農業處今天透過新聞稿表示，今年共有32名農友報名參賽，經3個階段檢驗，最終僅17名農友取得冠軍入場券，冠軍賽第1回合人氣票選，將於7日在國立傳統藝術中心月河廣場舉辦，當天邀請現場民眾盲測試吃，完成試吃及票選的前100名民眾可獲得精美小禮物。

農業處指出，當天也邀請宜蘭縣知名飯店、餐飲業主廚、美食家及學術界專科老師，組成美食專家評審團，期盼透過評審團品嚐米飯的色澤、香味、口感，以專業又挑剔的味蕾，評比出心中最美味的宜蘭嚴選米。

農業處表示，當天前往現場投票，並準確預測宜蘭嚴選米冠軍得主者，冠軍出爐後，將由主辦單位公開抽出5名幸運得主，可免費獲得50公斤宜蘭嚴選米，歡迎民眾踴躍前往共襄盛舉。

