聽新聞
0:00 / 0:00
守護幸福城市公益活動 基隆國門廣場7日登場
國際獅子會300A5區基隆市各分會，7日將在國門廣場舉辦「守護幸福城市」公益活動，現場有攤車供消費，親子同樂。獅子會贊助家扶中心扶助家庭、智障者家長協會、聾啞協會和原住民家庭參加，其他民眾也可免費闖關，完成後參加摸彩
國際獅子會籌辦基隆市114年兒童圓夢活動，「守護幸福城市──全民反毒、防詐、救護宣導暨捐血公益活動」，基市府社會處、基隆市警察局和消防局、台北捐血中心及基隆各社區發展協會、里辦公處、民間企業參與協辦，7日上午10至下午4時將在國門廣場登場，當天上午11時舉行開幕儀式。
活動總召黃丁風和木蘭獅子會前會長楊玉蘭、鳳凰獅子會長謝秀鳳、信義獅子會長高嘉和、理想獅子會長林朝樑、海洋大學校園獅子會長李建軒、愛心獅子會長王俊斌，今天說明活動內容，希望藉由結合政府及民間力量，提升市民反毒、反暴力、防詐騙、緊急救護及消防知識的認識。
活動會場也有安排捐血活動，捐血者可獲贈禮物並參加摸彩，現場還有血糖檢測，歡迎民眾踴躍參加公益捐血愛心活動，扶助弱勢兒少，達到全民預防犯罪與守護健康的目標。
黃丁風說，當天活動由表演節目拉開序幕，安排學校樂隊及舞蹈團體表演，另有反毒劇場演出。現場有各式宣導及體驗攤位，包括捐血、防詐、反毒、反暴力、煙霧防災體驗、AED使用教學與實作體驗、CPR心肺復甦術、滅火器操作等，闖關結束可參加模彩，受邀參加的親子家庭，可憑餐券至活動美食攤區兌換美食。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言