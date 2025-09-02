提案惹議 翁曉玲：不禁小功率的自用太陽能發電

快訊

中央社／ 花蓮縣2日電

民主進步黨籍花蓮縣議員胡仁順說，中國國民黨籍立法委員翁曉玲提案修再生能源發展條例，黑暗部落與山區可能重回柴油發電；翁曉玲說，不禁小功率的自用太陽能發電。

胡仁順今天透過社群網站臉書（Facebook）表示，根據修法草案，「地質敏感區、國家公園及風景區不得設置太陽光電相關設施，政府相關部門亦不得提供補助」，沒寫到只禁大型案場、不禁小型設備等相關文字，範圍幾乎囊括整個花蓮，尤其是沒電網的偏鄉山區部落。

他說，花蓮將失去50萬登高山人口與登山經濟，黑暗部落與山區重回柴油發電，甚至無法再以儀器監控馬太鞍溪上游堰塞湖狀況。

胡仁順表示，位於太魯閣國家公園內大同部落、大禮部落一直只能用柴油發電，發電量少又困難，直到2022年由工業技術研究院等單位共同架設太陽能板，部落終於有電和手機訊號，如果修法通過，「是不是要拆了？」

他說，馬太鞍溪堰塞湖現場沒道路、電力甚至通訊，監測系統電力由光電設備供電，又位於國家公園或風景區內，「是不是也要拆了？」

翁曉玲表示，修法是禁止在國家公園內鋪設大型光電和風機設備，不是要全面禁止小功率且為自用的太陽能發電，如在小木屋和氣象站屋頂上架設的太陽能板，這類發電功率極小、自用且不對外售電的發電設施，不在修法適用範圍內。

她說，沒人會同意在美麗的國家公園看到一大片光電板和相關設備廠區。愛護山林、支持生態環境永續，須限制在國家公園內各類破壞行為。

花蓮 修法 太魯閣國家公園

