台東YouBike2.0已進駐6鄉鎮 前30分補助5元至年底

中央社／ 台東縣2日電

台東縣去年12月引進YouBike2.0，滿意度達96.6%，目前站點已遍布台東市主要區域，正逐步於關山、成功等鄉鎮擴點；縣府表示，已進駐6鄉鎮，12月31日前，前30分鐘享5元補助。

目前台東縣已設92站點，縱谷最北到關山鎮，火車站、圖書館、米國學校都有站點；海岸線到成功鎮，可騎乘暢遊漁港，享用成功豆花等美食。

台東縣政府今天表示，發展綠色運輸是施政重點之一，為鼓勵民眾低碳出行，縣府提供YouBike騎乘補助至今年12月31日止，無論是YouBike2.0或YouBike2.0E，前30分鐘皆可享新台幣5元補助，呼籲民眾把握機會多利用。

台東縣政府指出，環境保護局於今年7月辦理「114年台東縣YouBike服務滿意度問卷調查」，結果顯示，民眾對於YouBike整體滿意度高達96.6%，再次使用意願達99.4%，而願意推薦親友使用的比例也達97.4%，充分展現公共自行車服務已深獲民眾喜愛。

環保局表示，公共自行車YouBike不僅能滿足短程通勤及休閒旅遊需求，更能有效減少私人運具使用、降低碳排放；未來持續優化服務品質，並結合在地觀光，推動綠色交通串聯，邀請縣民與遊客一同騎乘YouBike，為守護台東青山綠水、共創永續環境盡份心力；若欲查詢YouBike相關資訊，可下載微笑單車YouBike官方APP或至微笑單車官網查詢，或撥打24小時客服專線（089-219322）洽詢。

成功 台東 YouBike

