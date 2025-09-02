台東YouBike往北拓展至成功鎮 漁港觀光及吃豆花都方便

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東YouBike 2.0去年12月上路，滿意度達96.6％。圖／台東縣府提供
台東YouBike 2.0去年12月上路，滿意度達96.6％。圖／台東縣府提供

台東YouBike 2.0上路不到一年，滿意度高達96.6％，不只台東市區租借單車方便，知本溫泉區、關山米國學校、鹿野高台等地都有站點，上月底更正式進駐成功鎮，遊客可騎單車遊成功漁港、吃成功豆花。縣府表示，公共自行車已經進駐6鄉鎮，12月31日前，前30分鐘可享5元補助。

YouBike 2.0公共自行車去年12月進駐台東，目前共有台東市、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮、成功鎮及東河鄉設置站點，全縣共設92個站點。成功鎮、東河鄉上月底剛納入服務範圍，成功漁港、成功鎮公所、成功豆花及東河消防隊可租借公共自行車，體力好的人可從成功騎去東河吃肉包。

環保局統計，YouBike上路以來，租借率最高的站點是台東火車站，其次為台東縣政府；辦理YouBike服務滿意度問卷調查顯示，整體滿意度達96.6%，再次使用意願達99.4%，而願意推薦親友使用的比例更達97.4%，公共自行車服務深獲縣民喜愛。

縣府表示，發展綠色運輸是縣府施政重點之一，為鼓勵民眾響應低碳出行，YouBike騎乘補助至今年12月31日止，無論是YouBike 2.0或YouBike 2.0E，前30分鐘可享5元補助，請遊客及縣民多支持低碳運具。

台東YouBike 2.0去年12月上路，滿意度達96.6％，全縣站點達92站。圖／台東縣府提供
台東YouBike 2.0去年12月上路，滿意度達96.6％，全縣站點達92站。圖／台東縣府提供
成功鎮也正式納入服務範圍，共有4站可租借單車。圖／取自成功鎮公所臉書
成功鎮也正式納入服務範圍，共有4站可租借單車。圖／取自成功鎮公所臉書
台東YouBike 已經拓展至成功鎮，成功鎮公所前可租借單車。圖／取自成功鎮公所臉書
台東YouBike 已經拓展至成功鎮，成功鎮公所前可租借單車。圖／取自成功鎮公所臉書

成功 台東 YouBike

