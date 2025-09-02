營運36年宜蘭縣農會生鮮超市難抵競爭年年虧 月底將熄燈民眾不捨

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
營運36年宜蘭縣農會生鮮超市難抵市場競爭，年年虧損，如今傳出月底即將熄燈，讓民眾感到不捨。記者戴永華／攝影
營運36年宜蘭縣農會生鮮超市難抵市場競爭，年年虧損，如今傳出月底即將熄燈，讓民眾感到不捨。記者戴永華／攝影

宜蘭縣農會生鮮超市營運36年，是縣內第一個成立生鮮超市的農會，近年來因民眾消費型態改變，加上連鎖超商競爭，導致縣農會每年虧損200、300萬元逐年增加，坑洞越來越大。縣農會後討論決定止血，經營到本月底，近日出清商品9折優惠，預計明年轉型成為在地特色農漁產行銷平台。

縣農會曾經走過風光年代，在早年連鎖超商還不普遍時，是宜蘭人採買日常生活用品及生鮮魚肉蔬果的好去處，如今官方臉書貼出結束營業公告，讓很多人感到震驚與不捨，有人留言「好可惜」、「再見了」、「感謝縣農會陪伴我走過童年」。

宜蘭縣農會生鮮超市於1989年開幕，原本地點就位於林森路邊，門口就擺放各式蔬果，位置顯眼且停車方便民眾採買，但是幾年前遷移到停車場內側，超市與辦公大樓同一棟，民眾開車路過不容易看到，缺乏開車進超市的採買意願。

據了解，縣農會生鮮超市在10幾年前就出現虧損，而且虧損年年增加，每年達200、300萬元，理事會月前討論財務，決定不能再虧下去。

縣農會新任總幹事李長珊表示，隨著民眾消費行為改變，時下大型連鎖超商大量進貨便宜，宜蘭人也會開車到大台北美式賣場採購，在諸多競爭壓力下，縣農會生鮮超市營運困難，此時面臨轉型之際，日常用品及雜貨以後不再賣，百餘坪的賣場改以農漁會特色產品為主，協助農友自產自銷，並透過網路開拓行銷管道，預計明年初轉型重新開張。

縣農會發布生鮮超市月底結束營業消息，公告自即日起商品全面9折，出清特價商品折扣更大，9月份起會員不再積點，點數必須在月底前使用完畢，同時提醒持有超市提貨券民眾請盡速用完。

營運36年宜蘭縣農會生鮮超市難抵市場競爭，年年虧損，如今傳出月底即將熄燈，讓民眾感到不捨。記者戴永華／翻攝
營運36年宜蘭縣農會生鮮超市難抵市場競爭，年年虧損，如今傳出月底即將熄燈，讓民眾感到不捨。記者戴永華／翻攝
營運36年宜蘭縣農會生鮮超市難抵市場競爭，年年虧損，如今傳出月底即將熄燈，讓民眾感到不捨。記者戴永華／攝影
營運36年宜蘭縣農會生鮮超市難抵市場競爭，年年虧損，如今傳出月底即將熄燈，讓民眾感到不捨。記者戴永華／攝影

