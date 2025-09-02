快訊

小石花紀念紙袋亮相！花蓮推限量贈送 業者盼結合住宿優惠帶動觀光

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府觀光處推出色彩鮮豔的小石花紀念紙袋，明天起在指定近90店家消費即可獲得。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮縣政府今年施政主題為「繁花盛開」，請藝術家設計「小石花」觀光IP，增加記憶點；縣府觀光處推出色彩鮮豔的小石花紀念紙袋，明天起在指定近90店家消費即可獲得。觀光旅宿業者表示，紀念紙袋希望不只有贈送，建議多元行銷，如折抵住宿費等，帶動觀光市場。

縣府推出限量「繁花盛開 We Bloom! 小石花」紀念紙袋，邀請旅客探索商圈特色店家，自9月3日起民眾可於指定店家消費，即可獲得限量紀念紙袋，盼走進特色店家將花蓮的美好與記憶帶回家。

縣府指出，紙袋主視覺延伸自「小石花」主題IP由藝術家陳普與設計團隊日目247Visualart操刀，靈感取自岩縫中綻放的野花，象徵花蓮在災後展現的堅忍與生命力，融合花蓮自然地景、想像與重生意象。

截至目前已有88家商圈或「尋Way花路」活動的業者響應參加，包含伴手禮及餐廳等，透過尋覓小石花紙袋，認識更多花蓮特色在地店家。歡迎更多店家登記索取紙袋，更可申請授權，製作小石花專屬商品，透過文化創意為產品加值。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，小石花紙袋如果只有送，吸引力有限，建議結合行銷與多元配套，像是持紙袋可折抵住宿費，增加旅客過夜機會，或是出示紙袋，享餐廳、伴手禮優惠，多了比較多的誘因，遊客才有可能多消費促進經濟。

張琄菡表示，為響應縣府政策，鼓勵公會會員推出小石花紙袋住宿優惠，藉此吸引旅客多留一晚；不過，紙袋未開放提供旅宿業者，這點有些遺憾。

花蓮縣府觀光處推出色彩鮮豔的小石花紀念紙袋，明天起在指定近90店家消費即可獲得。圖／花蓮縣府觀光處提供
