快訊

傳黃仁勳快閃來台代川普施壓傳話？台積電澄清了

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

36年宜蘭縣農會超市月底熄燈 轉型農產直銷驛站

中央社／ 宜蘭2日電

經營36年的宜蘭縣農會生鮮超市，昨天公告將在月底結束營業，消息一出，有網友直呼可惜。縣農會今天表示，將轉型為驛站，成為農產品直銷站，並提供食農教育，預計明年初開幕。

這間位於宜蘭市林森路的縣農會生鮮超市成立於民國78年，占地約150坪，是宜蘭縣首間由農會設立的超市，其他鄉鎮陸續跟進，全盛時期縣內有10餘間由農會經營的超市。

然而，隨著連鎖超商如雨後春筍般成立，農會超市不敵競爭，陸續退出市場，僅剩縣農會這間超市持續營運，預定30日結束營業。縣農會表示，未來將轉型為驛站，除成為農產品直銷站外，也將提供民眾食農教育課程，預計明年初設置完成，線上超市也將同步下架，改版後再重新上線。

縣農會昨天在臉書Facebook粉絲專頁公告，持有提貨券的民眾請儘速使用，超市商品全面9折，因已有折扣活動，9月份起會員將不再積點，也請民眾月底前將點數使用完畢，「謝謝一路以來的支持，我們珍惜與您共度的時光」。

農會 超市 食農教育

延伸閱讀

上緯轉型 強攻 AI 機器人

官方宣布了！嘉義家樂福北門店9月22日熄燈 網喊：我的青春回憶啊

歡度祖父母節 豐原區農會綠色照顧課程老少參加同樂

許智傑獲農會系統力挺 綠營人士：市長初選支持板塊將連動

相關新聞

台東YouBike往北拓展至成功鎮 漁港觀光及吃豆花都方便

台東YouBike 2.0上路不到一年，滿意度高達96.6％，不只台東市區租借單車方便，知本溫泉區、關山米國學校、鹿野高...

營運36年宜蘭縣農會生鮮超市難抵競爭年年虧 月底將熄燈民眾不捨

宜蘭縣農會生鮮超市營運36年，是縣內第一個成立生鮮超市的農會，近年來因民眾消費型態改變，加上連鎖超商競爭，導致縣農會每年...

小石花紀念紙袋亮相！花蓮推限量贈送 業者盼結合住宿優惠帶動觀光

花蓮縣政府今年施政主題為「繁花盛開」，請藝術家設計「小石花」觀光IP，增加記憶點；縣府觀光處推出色彩鮮豔的小石花紀念紙袋...

台東市正氣路觀光夜市管線施工 明後天454戶間歇停水

台東市正氣路明後天（9月3日、9月4日）將進行巷弄管線汰換工程，台灣自來水公司第十區管理處表示，中山路、正氣路、博愛路等...

鷄籠中元祭9月5日放水燈 基市環保局提醒民眾 當天全市停收垃圾

基隆市傳統年度盛事鷄籠中元祭放水燈9月5日登場，環保局今天表示，配合當晚花車遊行及放水燈儀式，市區主要道路實施交通管制，...

嗨出發吧來台東！十大必追夢幻音樂盛事 用旋律陪你沉醉山海

台東旅遊怎麼玩最精彩？台東必去景點、台東音樂節攻略！從壯闊的山海風光，再到氣氛熱烈的音樂節現場，都能在台東找到最舒服又難忘的玩法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。