36年宜蘭縣農會超市月底熄燈 轉型農產直銷驛站
經營36年的宜蘭縣農會生鮮超市，昨天公告將在月底結束營業，消息一出，有網友直呼可惜。縣農會今天表示，將轉型為驛站，成為農產品直銷站，並提供食農教育，預計明年初開幕。
這間位於宜蘭市林森路的縣農會生鮮超市成立於民國78年，占地約150坪，是宜蘭縣首間由農會設立的超市，其他鄉鎮陸續跟進，全盛時期縣內有10餘間由農會經營的超市。
然而，隨著連鎖超商如雨後春筍般成立，農會超市不敵競爭，陸續退出市場，僅剩縣農會這間超市持續營運，預定30日結束營業。縣農會表示，未來將轉型為驛站，除成為農產品直銷站外，也將提供民眾食農教育課程，預計明年初設置完成，線上超市也將同步下架，改版後再重新上線。
縣農會昨天在臉書Facebook粉絲專頁公告，持有提貨券的民眾請儘速使用，超市商品全面9折，因已有折扣活動，9月份起會員將不再積點，也請民眾月底前將點數使用完畢，「謝謝一路以來的支持，我們珍惜與您共度的時光」。
