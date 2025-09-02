花東新北共同輪值國際人道救援 集結演練確保量能

花蓮縣、新北市與台東縣消防局9及10月共同輪值國際人道救援任務，花蓮特搜隊昨天至新北市消防局特搜大隊南雅分隊，參與集結演練，透過周延規劃及演練，確保國際救援量能。

當國際發生重大災害，台灣須派遣搜救隊伍前往協助時，花蓮縣消防局特搜隊將與新北及台東兩縣市特搜部隊共同接受中央徵召，前往受災國執行救援任務。

花蓮縣消防局表示，特種搜救大隊歷經多次重大災難救援行動，包括去年花蓮0403震災、民國110年太魯閣號列車事故及107年花蓮0206震災等，累積豐富救災經驗；面對各類複雜災害，搜救人員均能於第一時間投入人命搶救，展現專業與決心。

近年來地震頻仍，國際間重大災害事件層出不窮，唯有透過周延規劃及定期演練，才能確保台灣國際人道救援量能健全。

花蓮縣消防局指出，這次動員集結，主要針對3縣市輪值搜救隊伍進行文件檢查、個人裝備點驗、團隊裝備測試，以及各項任務期間整備作業，以確保人員、裝備及物資均能充分整合，進一步提升救援反應效能，爭取救災先機。

同時，花蓮縣消防局特搜大隊還派遣2隻搜救犬隨隊參與，展現人犬協同作業即戰力，並強化倒塌建物搜索及失蹤人員搜尋等任務的實際能量。

花蓮縣消防局表示，國際人道救援特性在於，須能於短時間內完成動員集結，並迅速前往陌生且嚴峻海外災難現場執行任務，因此平時紮實訓練與完善整備至為關鍵。

此次，首由3縣市共同辦理的動員集結演練，除能強化各項救災能量外，更能驗證各項整備環節與合作模式，確保搜救行動效能，達成人道救援任務目標。