鷄籠中元祭9月5日放水燈 基市環保局提醒民眾 當天全市停收垃圾
基隆市傳統年度盛事鷄籠中元祭放水燈9月5日登場，環保局今天表示，配合當晚花車遊行及放水燈儀式，市區主要道路實施交通管制，當天暫停垃圾清運1天。全市11處垃圾收運輔助點當天上午，仍會停放垃圾車供民眾交運垃圾。
今年中元祭由吳姓宗親會主普，市府為確保9月5日放水燈順利進行，當天將規畫交通管制方案，市區自5日下午5時30分至晚上11時管制車輛通行。當晚9時至隔日凌晨1時，北寧路平浪橋至八斗子車站路段全面封閉。
環保局表示，因應放水燈遊行實施交通管制，5日全市暫停垃圾清運1天，請市民朋友提前做好垃圾處理安排。遊行結束後，環保局會投入人力清潔沿線道路，在最短的時間恢復市容整潔。
環保局說，5日若有垃圾丟棄需求，各地垃圾收運輔助點會照常停放垃圾車，供民眾交運垃圾，地點如下：
暖暖區暖暖班部源遠路78之1號。七堵區七堵班部崇孝街11-4號（吉隆電視斜對面）、百福班部百一街和福一街口（五堵橋下）。
中正區義二路266號前、中正國小。信義區信二路179號（信義區公所對面）、六合街原水源會館旁。中山區西定路加油站西定路190號對面、仁正國宅中山二路89巷口。安樂區崇德路1號前、安一路班部基金一路129巷底。
